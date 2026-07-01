44.2 ألف حساب جديد للمستثمرين في «دبي المالي» خلال النصف الأول

أضافت شركات الوساطة في سوق دبي المالي نحو 44.26 ألف حساب جديد للمستثمرين، خلال النصف الأول من عام 2026، وذلك بفضل تنوّع الخيارات الاستثمارية، وثقة المستثمرين في القوة المتنامية لاقتصاد الإمارة، وجاذبية الأسهم المحلية، فضلاً عن الأداء المالي الإيجابي، الذي حققته الشركات المدرجة في الربع الأول من العام الجاري، والذي انعكس على نتائج أعمالها القوية، ما أسهم في جذب شرائح جديدة من المستثمرين.

ووفق رصد لـ«الإمارات اليوم»، استناداً إلى بيانات سوق دبي المالي، توزعت الحسابات الجديدة في الفترة الممتدة من يناير إلى نهاية يونيو 2026، بواقع 6339 حساباً في يناير، و5644 حساباً في فبراير، و12 ألفاً و837 حساباً في مارس، و7356 حساباً في أبريل، و5210 حسابات في مايو، و6874 حساباً في يونيو الماضي.

واستحوذت شركة «بي إتش إم كابيتال» للخدمات المالية على النصيب الأكبر من الحسابات الجديدة خلال الفترة بإجمالي 17 ألفاً وثلاثة حسابات، تلتها «الرمز كابيتال» بـ7063 حساباً، ثم «أبوظبي الإسلامي للأوراق المالية» بـ6200 حساب، ثم «الإمارات دبي الوطني للأوراق المالية» بـ4395 حساباً، تلتها «المشرق للأوراق المالية» بـ3483 حساباً.

في سياق متصل، نفذت شركات الوساطة في سوق دبي المالي أكثر من 4.46 ملايين صفقة، خلال النصف الأول من العام الجاري، على 65.27 مليار سهم، بقيمة إجمالية جاوزت 238.96 مليار درهم.

واستحوذت «المجموعة المالية هيرميس - الإمارات» على الحصة الكبرى من قيمة تداولات شركات الوساطة، خلال الفترة الممتدة من يناير حتى يونيو الماضي، بنسبة 24.26%، تعادل 57.97 مليار درهم، ثم «الإمارات دبي الوطني للأوراق المالية» نحو 28.1 مليار درهم ونسبة 11.76%، تلتها «أرقام سيكيورتيز» بحصة 11.42%، توازي 27.28 مليار درهم، ثم «بي إتش إم» كابيتال للخدمات المالية بنحو 23.23 مليار درهم، ما نسبته 9.72%، وخامساً «أبوظبي الإسلامي للأوراق المالية» بنحو 13.42 مليار درهم ونسبة 5.62%.

وعلى مستوى الأداء الشهري، أضافت شركات الوساطة في سوق دبي المالي، خلال يونيو الماضي، 6874 حساباً جديداً، بنمو 4.33% على أساس سنوي، مقارنة بالشهر المماثل من العام الماضي 6589 حساباً، وبلغت القيم المتداولة 41.59 مليار درهم من خلال التداول على 11.52 مليار سهم عبر تنفيذ 785.12 ألف صفقة.

واستحوذت «المجموعة المالية هيرميس - الإمارات» على الحصة الكبرى من قيمة تداولات شركات الوساطة، خلال شهر يونيو الماضي، بنسبة 25.87%، تعادل 10.76 مليارات درهم، ثم «الإمارات دبي الوطني للأوراق المالية» بحصة 11.55%، توازي 4.8 مليارات درهم، وثالثاً «أرقام سيكيورتيز» بنحو 4.04 مليارات درهم ما نسبته 9.73%، تلتها «بي إتش إم» كابيتال للخدمات المالية بنحو 3.68 مليارات درهم، وبنسبة 8.85%، وخامساً «الرمز كابيتال» بنحو 2.19 مليار درهم وبنسبة 5.28%.