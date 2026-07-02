«رواد أعمال دبي» يطلق أكاديمية لدعم تأسيس الشركات الناشئة

أعلن مقر رواد أعمال دبي بالتعاون مع «Antler»، شركة رأس المال الاستثماري العالمية والمتخصصة في دعم الشركات الناشئة، إطلاق أكاديمية رواد الأعمال، التي تقدم برنامجاً تدريبياً لمدة ستة أسابيع، صُمّم خصيصاً لدعم الطموحين إلى دخول عالم ريادة الأعمال واتخاذ خطواتهم الأولى نحو تأسيس شركاتهم الخاصة.

وتهدف الأكاديمية إلى تلبية احتياجات الأفراد الراغبين في إطلاق مشروعاتهم التجارية، واكتساب الخبرة والمعرفة والثقة لخوض هذا المجال، حيث توفر مساراً عملياً منظّماً لدخول عالم الأعمال، وتتيح للمشاركين معرفة آليات استكشاف الفرص، وتقييم الأفكار، وبناء المنتجات، وفهم متطلبات إطلاق المشروعات وتنميتها.

ويتضمن البرنامج مزيجاً من الجلسات المباشرة والافتراضية، بمشاركة نخبة من المؤسسين والمستثمرين والخبراء من شركات التكنولوجيا الرائدة، مثل «إنفيديا» و«أمازون ويب سيرفيسز»، لتقديم مجموعة من الإرشادات العملية، وتوفير إمكانية الوصول المباشر إلى منظومة الشركات الناشئة في دبي.

كما يتيح البرنامج للمشاركين الاطلاع على أحدث الأدوات وأساليب العمل المدعومة بالذكاء الاصطناعي، والتي ترسي معايير جديدة في مجال إطلاق الشركات الناشئة، ما يُمكّن رواد الأعمال من الانتقال من مرحلة الفكرة إلى التنفيذ بوتيرة أسرع مع توفير الدعم اللازم لتجاوز العقبات.

وقال المدير التنفيذي لمؤسسة دبي للتنمية الاقتصادية، ذراع التنمية الاقتصادية لدائرة الاقتصاد والسياحة بدبي، هادي بدري: «كنا قد أطلقنا مقر روّاد أعمال دبي بهدف تسهيل الوصول إلى منظومة ريادة الأعمال عبر تزويد المؤسسين بالأدوات والشبكات والدعم اللازم، لتمكينهم من تحقيق النجاح، وجاءت خطوة إطلاق أكاديمية روّاد الأعمال، لنفتح الباب أمام جيل جديد من رواد الأعمال، ونوفر لهم مساراً عملياً لتحويل أفكارهم إلى واقع ملموس».

وأضاف: «إن تعاوننا مع شركة (Antler) سيُمكّن المزيد من أصحاب الأفكار من اتخاذ خطواتهم الأولى في عالم ريادة الأعمال، ما يسهم في تعزيز منظومة دبي للمشروعات الناشئة والشركات سريعة النمو، ويدعم مستهدفات أجندة دبي الاقتصادية (D33)، ويرسخ مكانة الإمارة وجهةً عالميةً رائدةً للأعمال والاستثمار والابتكار».

من جانبه، قال نائب رئيس غرفة دبي للاقتصاد الرقمي، سعيد القرقاوي: «يهدف برنامج (أكاديمية رواد الأعمال) إلى دعم الكفاءات الواعدة والطموحة بالخبرات العملية والمعارف المتخصصة والأدوات التقنية والتجارية اللازمة لتطوير مشروعات ريادية قائمة على التكنولوجيا، وقادرة على تحقيق النمو والاستدامة».

وأضاف: «من خلال هذا البرنامج سيستفيد رواد الأعمال من الخبرات المتكاملة ضمن منظومة داعمة للشركات الناشئة، تسهم في إطلاق مشروعاتهم، وتعزيز مكانة الإمارة مركزاً عالمياً للابتكار والاقتصاد الرقمي».