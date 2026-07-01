الأرقام المميزة للوحات السيارات.. طلب مرتفع واستثمار بشروط ومعايير محددة

أفاد تجار لأرقام مميزة للوحات السيارات بأن سوق تلك الأرقام تشهد رواجاً وطلباً مرتفعاً خلال الفترة الحالية، مدعومة بزخم قطاعات الأعمال ونمو الإقبال من المستثمرين من جنسيات مختلفة، لافتين إلى أن الأرقام النادرة (الثنائية والثلاثية والرموز القديمة) في دبي تعد من الأعلى طلباً في الأسواق.

وأشاروا لـ«الإمارات اليوم» إلى أن شراء الأرقام المميزة للوحات السيارات يعد من وسائل الاستثمار، لكن بشروط ومعايير محددة؛ وهي أن يكون لدى المتعامل دراية كافية بأسرار وشروط الشراء والأسعار المحددة للأرقام ومعرفة كيفية إعادة البيع، لافتين إلى أنه من ضمن المعايير المهمة لشراء تلك الأرقام الحصول على الأرقام التي تستهوي جميع المتعاملين وتعد مميزة ونادرة، سواء من حيث التسلسل أو كود الأرقام من رموز (إيه) و(بي) و(سي) في دبي، مضيفين أن معظم المتعاملين يفضلون الأرقام التي تحتوي على (7)، أو (1) أو (صفر)، سواء ثنائية أو ثلاثية أو رباعية أو حتى خماسية.

وتفصيلاً، قال تاجر أرقام اللوحات المميزة (ع. أ)، فضل عدم ذكر اسمه، إن «أسواق الأرقام المميزة للوحات السيارات تشهد حالياً طلباً مرتفعاً بدعم زخم قطاعات الأعمال في الدولة ونمو الإقبال من مستثمرين من جنسيات مختلفة، خصوصاً الآسيويين والأوروبيين، وكذلك الذين يفضلون شراء أرقام مميزة للوحات سياراتهم»، لافتاً إلى أن «أرقام اللوحات المميزة للسيارات تشهد ارتفاعاً تدريجياً، ما يجعلها نوعاً من الاستثمار طويل الأجل خاصة أنها ارتفعت بشكل كبير من فترة من قبل جائحة كورونا، وحتى الوقت الراهن».

وأضاف أن الرقم الرباعي المميز غير متسلسل الأرقام، على سبيل المثال، كان قبل فترة الجائحة يباع بسعر يراوح بين 2000 و3000 درهم، وارتفع لاحقاً إلى ما بين 4000 و5000 درهم، حتى وصل حالياً إلى نحو 18 ألف درهم، لافتاً إلى أن «أرقام دبي وأبوظبي من الأعلى طلباً في الأسواق، يليها أرقام لوحات الإمارات الشمالية، وكلما كان الرقم نادراً والرمز قديماً، ارتفع سعره وزاد الطلب عليه».

من جهته، قال تاجر أرقام اللوحات المميزة، (ح. راشد)، فضل عدم ذكر اسمه، إن «شراء أرقام لوحات السيارات المميزة يشهد رواجاً كبيراً في أسواق الدولة خلال الفترة الحالية وتعد نوعاً من الهواية والإحساس بالتميز للمتعاملين فيها، ونوعاً من الاستثمار طويل الأجل، لكن وفق شروط ومعايير معينة تتطلب خبرة ودراية لدى المتعاملين في سوق الأرقام المميزة، وأول تلك الشروط معرفة سعر الرقم بشكل محدد قبل الشراء، حتى لا يتعرض المشتري لشراء رقم بسعر مبالغ فيه ولا يستطيع إعادة بيعه أو يقوم ببيعه بسعر منخفض لاحقاً، وذلك من خلال الاستفسار بشكل جيد عن الأرقام ودراسة السوق بشكل وثيق قبل الدخول للشراء والمقارنة السعرية بين الأرقام المعروضة المشابهة».

وأوضح أن من ضمن المعايير التي يجب معرفتها قبل شراء الأرقام، الحصول على الأرقام التي تستهوي جميع المتعاملين ويسهل إعادة بيعها لاحقاً، وتعد مميزة ونادرة، من حيث التسلسل أو كود الأرقام من رموز (إيه) و(بي) و(سي) في دبي، لافتاً إلى أن أسعار الأرقام الثنائية العادية على سبيل المثال تراوح حالياً بين 4.5 ملايين درهم وحتى ستة ملايين درهم وفقاً للأرقام، وهل تحتوي على (صفر) أو (1) أو (7) وهي من الأشياء المميزة في الأرقام والتي تستهوي معظم المتعاملين مقارنة بأرقام أخرى.

وأضاف أن أرقام لوحات السيارات المميزة تكون متسلسلة في الأرقام الرباعية أو الخماسية، وتختلف الأسعار وفقاً لمدى تميز الرقم، وهل يحتوي على أرقام مثل (7) أو (1) أو (صفر) وهي من الأرقام التي ترفع قيمة أرقام لوحات السيارات على المدى البعيد في السوق، لافتاً إلى أن أرقام اللوحات الفردية هي الأعلى على الإطلاق، يليها الثنائية ثم الثلاثية ثم الرباعية والخماسية. وقد تكون الأرقام الرباعية أعلى من الثلاثية وفقاً لمدى تميز الرقم أو تسلسله أو الرمز الخاص به، أو كان قديماً، خصوصاً من رموز (إيه) و(بي) و(سي) بالنسبة للوحات دبي.

بدوره، قال تاجر أرقام اللوحات المميزة، (خليفة.م)، فضل عدم ذكر اسمه، إن «أرقام لوحات السيارات المميزة نوع من الهواية والتميز والاستثمار في الوقت ذاته لدى متعاملين عدة، وعمليات الشراء في الأسواق تتم أحياناً لأغراض الاستخدام فقط، أو للاستثمار وإعادة البيع»، لافتاً إلى أن أي متعامل يفكر في الدخول للشراء والاستثمار في السوق يجب عليه امتلاك المعرفة والدراية الكافيتين بشروط وأسرار الاستثمار في هذا المجال، حتى لا يتعرض للوقوع في خسائر أو عدم الحصول على قيمة جيدة عند إعادة البيع.

وأضاف أن من أهم الشروط للاستثمار في تلك الأسواق، المعرفة الجيدة لقيمة أسعار الأرقام السوقية قبل الشراء، والحصول على الأرقام التي تستهوي جميع المتعاملين وتكون مميزة بشكل حقيقي ونادرة وقديمة، ويفضل أن تكون الأرقام من أسواق دبي وأبوظبي لأنهما من الأعلى طلباً، ودراسة الأسواق بشكل جيد وعدم التعجل في إعادة البيع لأن الاستثمار في تلك الأرقام يفضل أن يكون طويل الأجل.

أسعار لوحات

رصدت «الإمارات اليوم» صفحات على وسائل التواصل الاجتماعي مخصصة لبيع الأرقام المميزة للوحات سيارات، حيث عُرض رقم مثل (63111) في دبي بسعر يبلغ 45 ألف درهم، في حين عُرض رقم رباعي في دبي (1811) بسعر يبلغ 200 ألف درهم، ورقم ثلاثي في دبي بسعر يبدأ من 795 ألف درهم، وأرقام ثنائية في دبي بأسعار تراوح بين 4.350 ملايين درهم و6.9 ملايين درهم.