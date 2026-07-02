«فلاي دبي» تطلق رحلتها الافتتاحية إلى بانكوك

احتفلت شركة «فلاي دبي»، أمس، بانطلاق رحلاتها اليومية إلى مطار «دون موينغ» الدولي في بانكوك، لتصبح العاصمة التايلاندية ثانية وجهاتها في تايلاند بعد كرابي.

وأفادت الناقلة، في بيان، بأن رحلتها الافتتاحية انطلقت من المبنى (3) في مطار دبي الدولي، لتوفر للمسافرين المزيد من الخيارات للوصول إلى واحدة من أكثر الوجهات شعبية في جنوب شرق آسيا، مشيرة إلى أنه تم استقبال الرحلة من قبل مسؤولي مطار «دون موينغ» ورشاشات المياه التقليدية.

ولا يقتصر إطلاق الرحلات إلى بانكوك على استكمال خدمة «فلاي دبي» المباشرة إلى كرابي فحسب، بل يُمثل أيضاً خطوة حيوية أخرى في توسع شبكة «فلاي دبي»، لتؤكد الناقلة بذلك التزامها بالاستجابة للطلب المتنامي على السفر بين دولة الإمارات وتايلاند وتمنح المسافرين من دبي مرونة أكبر لاستكشاف معالم بانكوك، وستكون الرحلات الجديدة ضمن رحلات الرمز المشترك بين شركتي «فلاي دبي» و«طيران الإمارات»، ما يتيح للمسافرين الاستفادة من رحلات ربط أكثر سلاسة، وتذكرة موحدة.

وتبدأ أسعار تذاكر درجة الأعمال ذهاباً وإياباً من مطار دبي إلى مطار «دون موينغ» من 11 ألف درهم، بينما تبدأ أسعار الدرجة السياحية الأساسية من 3000 درهم، ومن مطار «دون موينغ» إلى مطار دبي الدولي، تبدأ أسعار تذاكر درجة الأعمال ذهاباً وإياباً من 83 ألف بات تايلاندي، بينما تبدأ أسعار تذاكر الدرجة السياحية الأساسية من 22 ألفاً و100 بات.

وقال الرئيس التنفيذي لشركة «فلاي دبي»، غيث الغيث: «لاتزال تايلاند وجهة رئيسة للسفر سواء للترفيه أو الأعمال، وتتيح رحلاتنا المباشرة إلى مطار (دون موينغ) الدولي بوابة جديدة إلى العاصمة التايلاندية، سيستفيد منها متعاملونا، كما تعمل على تسهيل ونمو حركة التجارة والسياحة، وتعزيز مكانة دبي كمركز عالمي في الطيران».

من جهتها، قالت محافظ هيئة السياحة في تايلاند، ثاباني كياتفايبول: «تُعد منطقة الشرق الأوسط، لاسيما دولة الإمارات من أهم أسواق السفر بعيدة المدى بالنسبة لتايلاند».

وأضافت أن «الخدمة الجديدة لـ(فلاي دبي) بطائرات (بوينغ 737 ماكس)، تضيف سعة تشغيلية ضرورية إلى السوق التايلاندية خلال موسم الصيف، ما يدعم نمو حركة السفر استعداداً لموسم الذروة في نهاية العام».