تعاون بين «مجموعة عبدالواحد الرستماني» و«جود» لتعزيز الأثر المجتمعي المستدام

وقّعت مجموعة عبدالواحد الرستماني مذكرة تفاهم استراتيجية في مجال الأثر المجتمعي مع مؤسسة دبي للمساهمات المجتمعية «جود»، وتدعم «جود» مستهدفات أجندة دبي الاجتماعية 33 وتسهم في تعزيز منظومة الأثر المجتمعي من خلال ربط المساهمات بالمبادرات والمشاريع ذات الأثر المستدام.

وتجمع هذه الشراكة بين دور «جود» في تمكين وتنظيم المساهمات المجتمعية، وبين الموارد والخبرات والإمكانات التي تمتلكها مجموعة عبدالواحد الرستماني في مجال المسؤولية المجتمعية والتفاعل مع المجتمع، ويهدف الطرفان إلى دعم نموذج أكثر تكاملاً وتنظيماً وفاعلية للأثر المجتمعي، بما يتماشى مع الأولويات التنموية الوطنية والمحلية، وبموجب الاتفاقية ستعمل مجموعة عبدالواحد الرستماني و«جود» معاً على تطوير ودعم مبادرات تسهم في تحقيق نتائج ملموسة ومستدامة للمجتمعات في مختلف أنحاء دبي.

وبموجب الاتفاقية، سيعمل الطرفان على استكشاف وتطوير أساليب مبتكرة ونماذج تجريبية للمساهمات المجتمعية وتعزيز الأثر الاجتماعي عبر خمسة محاور رئيسة تشمل: تنمية الشباب وتعزيز فرص التوظيف، وتمكين المرأة اقتصادياً، وتعزيز رفاه المجتمع، والاستدامة والمسؤولية البيئية، ودعم البنية التحتية المجتمعية.

وأكد المدير التنفيذي لمؤسسة دبي للمساهمات المجتمعية «جود»، مروان راشد بن هاشم، أن «الشراكة تعكس أهمية تكامل الأدوار بين الجهات الحكومية والقطاع الخاص والمجتمع في تحقيق أثر اجتماعي مستدام»، وقال: «في (جود) نؤمن بأن الأثر المجتمعي المستدام يتحقق عندما تتكاتف الجهات الحكومية والقطاع الخاص وأفراد المجتمع حول هدف مشترك. وتجسد شراكتنا مع مجموعة عبدالواحد الرستماني هذا التوجه، وتمثل خطوة مهمة نحو بناء منظومة أكثر ترابطاً وتعاوناً للمساهمات المجتمعية في دولة الإمارات».

من جانبها، قالت عضو مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي لمجموعة عبدالواحد الرستماني، هدى عبدالواحد الرستماني: «لطالما آمنت مجموعة عبدالواحد الرستماني بأهمية إحداث أثر يتجاوز نطاق الأعمال، وتسخير إمكاناتها للإسهام بشكل إيجابي في خدمة المجتمعات التي نعمل فيها. وتعزز شراكتنا مع (جود) التزامنا بدعم مسيرة التنمية المستمرة في دولة الإمارات والإسهام في تحقيق تقدم مجتمعي هادف».