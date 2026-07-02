بيع «بنتهاوس» في دبي بـ 200 مليون درهم

أعلنت شركة «بن غاطي»، أمس، تسجيل مبيعات تفوق ربع مليار درهم، بعد إبرام صفقتين قياسيتين لبيع وحدتَي «بنتهاوس» فائقتَي الفخامة ضمن مشروع «بوغاتي ريزيدنسز من بن غاطي» بمنطقة الخليج التجاري في دبي، خلال يونيو الماضي.

وأوضحت الشركة، في بيان، أن الصفقات شملت بيع «بنتهاوس» بقيمة 200 مليون درهم، إلى جانب «بنتهاوس» آخر بقيمة 70 مليون درهم، لمتعاملين دوليين.

وتأتي هذه الصفقات عقب تسجيل «بن غاطي»، في ديسمبر 2025، واحدة من أبرز الصفقات العقارية في المنطقة، بعد بيع «بنتهاوس» بقيمة 550 مليون درهم ضمن المشروع ذاته، في صفقة تاريخية تُعدّ الأعلى من نوعها في دبي والشرق الأوسط، ما يعكس المسار التصاعدي الذي يشهده قطاع العقارات الفاخرة في دبي، ويؤكد المكانة العالمية التي يحظى بها مشروع «بوغاتي ريزيدنسز من بن غاطي»، والذي سبق أن استقطب نخبة من الشخصيات العالمية، من بينهم نجم كرة القدم البرازيلي، نيمار جونيور، ولاعب كرة القدم الإسباني، أيمريك لابورت، وفنان الأوبرا العالمي، أندريا بوتشيلي.

وقال رئيس مجلس إدارة «بن غاطي القابضة»، محمد بن غاطي: «تعكس هذه الصفقات القياسية قوة ومرونة سوق دبي العقاري، واستمرار قدرته على استقطاب المستثمرين وأصحاب الثروات من مختلف أنحاء العالم، بفضل ما تتمتع به الإمارة من بيئة اقتصادية مستقرة، وتشريعات جاذبة للاستثمار، ورؤية طموحة عزّزت مكانتها واحدةً من أبرز الوجهات العالمية للاستثمار العقاري».

ويتميّز برج «بوغاتي ريزيدنسز من بن غاطي» بموقعه الاستراتيجي في قلب منطقة الخليج التجاري، ويضم مجموعة من المرافق والخدمات عالمية المستوى، تشمل شاطئاً اصطناعياً، وخدمة صف السيارات، و«سبا»، إلى جانب مصعد خاص يتيح الوصول المباشر بالسيارة إلى داخل الوحدات السكنية.