«العالمية القابضة» تستعرض محفظتها الاستثمارية

قدّمت الشركة العالمية القابضة، أمس، عرضاً استراتيجياً لأبرز التطورات التي شهدتها محفظتها الاستثمارية، خلال الربع الثاني من 2026، وذلك قبل الإعلان عن نتائجها المالية للنصف الأول، وانطلاقاً من الزخم القوي خلال الربع الأول، واصلت الشركة تنفيذ استراتيجيتها القائمة على الاستثمار بنهج منضبط، وتوسيع نطاق المحفظة الاستثمارية المتنوعة، وتسريع جهود تعزيز القيمة عبر شركات المحفظة، وخلال الربع الثاني أنجزت المجموعة صفقات استراتيجية ضخمة، معززة حضورها الاستثماري في مجالات حيوية مثل التقنيات التحويلية، كما وسعت نطاق انتشارها الدولي، وواصلت توجيه استثماراتها نحو القطاعات الواعدة والمرشحة لقيادة النمو الاقتصادي على المدى الطويل.