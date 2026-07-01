مركز دبي المالي العالمي يحتفي بقادة المستقبل للشركات العائلية

أعلن مركز دبي المالي العالمي، اليوم عن احتفائه بتخريج الدفعة الأولى من برنامجه «الجيل القادم من القادة» في مركز الثروات العائلية في مركز دبي المالي العالمي. وقد ضمت هذه المبادرة، التي تقتصر المشاركة فيها على الدعوات الخاصة، مجموعةً متميزةً من شباب وشابات الجيل القادم، الذين يستعدّون لتولي أدوار قيادية وإدارية في شركات عائلية كبيرة متعددة الأجيال.

وبينما تحتفل دولة الإمارات بـ«عام الأسرة»، يدعم البرنامج التفاعلي التابع لمركز الثروات العائلية في مركز دبي المالي العالمي وبالتعاون مع المؤسسات الشريكة، استمرارية الشركات العائلية وقدرتها التنافسية على المدى الطويل من خلال الاستثمار في تنمية وتطوير مهارات الجيل القادم من قادة الشركات العائلية. تم تصميم البرنامج خصيصاً ليلبي احتياجات القادة الإقليميين الحاليين والمستقبليين الساعين إلى تنظيم ووضوح الأدوار، ويعزز فهم التخطيط لتعاقب الإدارة وانتقال القيادة، ويوفر إلماماً أعمق بالحوكمة في مجالس العائلات، ومجالس الإدارة، وعلاقات المساهمين، والتوثيق، وهياكل صنع القرار.

ويقوم عدد من الشركاء في مجالات التعليم والاستشارات والقانون وإدارة الثروات بتقديم منهج البرنامج، الذي يعكس الأولويات الحقيقية والحالية التي تواجه الشركات العائلية بما في ذلك الحوكمة، وتعاقب الإدارة، وهيكلة الثروة والضرائب، وريادة الأعمال، والهياكل المؤسسية، والاستثمار، وبناء المحافظ الاستثمارية.

وفي هذا السياق، قال الرئيس التنفيذي لسلطة مركز دبي المالي العالمي، عارف أميري: «تعد الشركات العائلية جزءاً لا يتجزأ من الاقتصاد، وتمثل محركات رئيسية للنمو في دولة الإمارات العربية المتحدة والمنطقة ككل. ومع دخول العديد من هذه الشركات مراحل حاسمة من انتقال الإدارة عبر الأجيال، تصبح رعاية الجيل القادم من القادة أمراً ضرورياً لضمان استمرارية هذه الشركات في أداء دورها في المنطقة. ونظراً لتوقع أن يلعب أفراد الجيل القادم من الشركات العائلية دوراً أكبر في الحوكمة، وريادة الأعمال، واستراتيجيات الاستثمار، والابتكار، وإدارة رأس مال العائلة، فإن مركز الثروات العائلية في مركز دبي المالي العالمي يستجيب لزيادة الطلب على التعليم المنظم، وتطوير القادة، وإجادة الحوكمة، والتعرّف العملي على مواضيع الثروة والقانون والشركات والاستثمار. ولا شك أن هذه المبادرة ستسهم في تعزيز مكانة دبي كمركز عالمي لإدارة الثروات العائلية، والحوكمة، ورأس المال على المدى الطويل».