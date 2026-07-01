مع بداية موسم العطلات الصيفية .. طيران الإمارات تستعد لذروة السفر عبر مطار دبي

مع انطلاق موسم العطلات الصيفية، تستعد طيران الإمارات لذروة كبيرة في معدلات حركة السفر عبر المبنى رقم 3 في مطار دبي الدولي. وتتوقع الناقلة ارتفاعاً في أعداد المسافرين المغادرين اعتباراً من عطلة نهاية الأسبوع الحالية، من 3 إلى 5 يوليو (تموز) الجاري، داعية العملاء إلى التخطيط المسبق لضمان تجربة سفر سلسة. ومن المتوقع أن تظل حركة السفر خلال عطلات نهاية الأسبوع نشطة بصورة مستمرة طوال فترة العطلات الصيفية.

وتدعو طيران الإمارات عملاءها بتخصيص وقت إضافي نظراً للكثافة المتوقعة في حركة المرور على الطرق القريبة من المطار، وكذلك أعداد المسافرين داخل المطار، والوقت الذي قد يستغرقه المسافرون للوصول إلى بوابات الصعود إلى الطائرة. كما تنصح الناقلة العملاء بالاستفادة من خيارات إنجاز إجراءات السفر المتعددة التي توفرها، بما يسهم في تقليل فترات الانتظار في المطار.

ولتجنب التأخير، تدعو طيران الإمارات عملاءها بمراعاة تواجدهم في المطار قبل مواعيد إقلاع رحلاتهم بمدة 3 ساعات على الأقل، لإنجاز إجراءات السفر والوصول إلى بوابة المغادرة قبل ساعة من موعد الرحلة.

نصائح طيران الإمارات لرحلة سفر سلسة

استخدام مترو دبي للوصول مباشرة إلى مطار دبي الدولي

لتجنب الازدحام المروري، تنصح طيران الإمارات العملاء بتخصيص وقت إضافي للوصول إلى المطار، واستخدام مترو دبي للوصول مباشرة إلى المبنى رقم 3 الخاص بطيران الإمارات. وتكون ساعات عمل المترو على النحو التالي: من الاثنين إلى الخميس والسبت: من الساعة 5 صباحاً حتى 12 منتصف الليل، ويوم الجمعة من الساعة 5 صباحاً حتى 1 بعد منتصف الليل، ويوم الأحد من الساعة 8 صباحاً حتى 12 منتصف الليل.

إنجاز إجراءات السفر عبر الإنترنت أو تطبيق طيران الإمارات واختيار المقاعد

يتيح تطبيق طيران الإمارات للعملاء الوصول بسهولة إلى تفاصيل الرحلات. حيث يوفر التطبيق حجز الرحلات وتعديلها، وتنزيل بطاقة الصعود الرقمية لمعظم الوجهات، وتلقي إشعارات الرحلات، والاطلاع على الوجبات التي ستقدم على متن الطائرة، وطلب الوجبة الساخنة مسبقاً في درجة الأعمال، وحجز خدمة السيارة مع سائق، وحتى اختيار الأفلام والتخطيط لمشاهدتها عبر نظام الترفيه الجوي ice.

كما يمكن للعملاء إنجاز إجراءات السفر عبر الموقع الإلكتروني emirates.com، حيث تتاح خدمة إنجاز إجراءات السفر عبر الإنترنت والتطبيق قبل موعد مغادرة الرحلة بـ48 ساعة.

إنجاز إجراءات السفر وتسليم الأمتعة قبل 24 ساعة من المغادرة، أو قبل 12 ساعة للرحلات إلى الولايات المتحدة

يمكن لعملاء طيران الإمارات تسليم أمتعتهم في المطار في الليلة السابقة للسفر من دون رسوم إضافية. ويستطيع المسافرون المغادرون من دبي إنجاز إجراءات السفر مبكراً وتسليم أمتعتهم قبل موعد المغادرة بما يصل إلى 24 ساعة، أو قبل 12 ساعة من موعد المغادرة في حال السفر إلى الولايات المتحدة. وفي يوم السفر، يمكن للعملاء التوجه مباشرة إلى إجراءات الجوازات.

إنجاز إجراءات السفر وتسليم الأمتعة في مركز دبي المالي العالمي وعجمان

يمكن للعملاء توفير الوقت في المطار من خلال إنجاز إجراءات السفر في متجر السفر وإنجاز إجراءات السفر في المدينة مع طيران الإمارات في "أي سي دي بروكفيلد بليس" في مركز دبي المالي العالمي، ويقع المركز في موقع مميز في قلب منطقة الأعمال، ويتيح لعملاء طيران الإمارات إنجاز إجراءات السفر وتسليم الأمتعة قبل موعد الرحلة بما يصل إلى 24 ساعة وحتى 4 ساعات قبل المغادرة. ويمكن للعملاء إنجاز إجراءات السفر يومياً بين الساعة 8 صباحاً و12 منتصف الليل حتى يوم 10 أغسطس (آب)، عبر أكشاك الخدمة الذاتية أو من خلال المكاتب المخصصة مع موظفي طيران الإمارات.

كما يوفر مركز طيران الإمارات لإنجاز إجراءات السفر في عجمان، في محطة الحافلات المركزية بعجمان، للعملاء إنجاز إجراءات السفر عن بُعد، وذلك قبل موعد المغادرة بما يصل إلى 24 ساعة وحتى 4 ساعات قبل الرحلة. ويعمل مركز طيران الإمارات في عجمان على مدار الساعة طوال أيام الأسبوع.

حجز خدمة إنجاز إجراءات السفر من المنزل

يتاح لعملاء طيران الإمارات أيضاً اختيار خدمة إنجاز إجراءات السفر من المنزل في دبي والشارقة. ويقوم موظفو الخدمة بإتمام إجراءات السفر في منزل العميل أو الفندق أو المكتب، ثم نقل الأمتعة إلى الرحلة، بما يتيح للعملاء الوصول لاحقاً إلى المطار وهم يحملون حقائب اليد فقط. ويجب حجز هذه الخدمة قبل موعد الرحلة بما لا يقل عن 24 ساعة. وتتوفر خدمة إنجاز إجراءات السفر من المنزل مجاناً لعملاء الدرجة الأولى وأعضاء الفئة البلاتينية في سكاي واردز طيران الإمارات.

الاستفادة من حلول الخدمة الذاتية في المطار

يمكن للعملاء استخدام أكشاك طيران الإمارات للخدمة الذاتية وإنجاز إجراءات السفر وتسليم الأمتعة، أو منافذ طيران الإمارات لإنجاز إجراءات السفر، للحصول على تجربة أسرع وأكثر سهولة. وتقع هذه المنصات بالقرب من مدخل المبنى، وتعد من أسرع الطرق لتسليم الأمتعة.

كما يتاح لأعضاء سكاي واردز طيران الإمارات التسجيل في خدمة طيران الإمارات البيومترية عبر تطبيق طيران الإمارات قبل السفر، لاستخدام تقنية التعرف إلى الوجه والمرور بسلاسة عبر إجراءات المطار.

استخدام خيارات التنقل داخل المطار

عند التنقل بين الكونكورس A والكونكورس B، يمكن لعملاء طيران الإمارات استخدام القطار المجاني داخل المبنى رقم 3. كما توفر طيران الإمارات خدمة حافلات بين الكونكورس A والكونكورس C على مدار الساعة وطوال أيام الأسبوع. وتنطلق الحافلة كل 20 دقيقة، ويبلغ متوسط وقت الرحلة نحو 20 دقيقة أيضاً.

وتقع نقاط الصعود والنزول عند مكاتب الربط المحددة بوضوح، وهي مستوى الوصول بجوار مكتب الربط المركزي في الكونكورس A، ومكتب الربط E في مستوى السوق الحرة في الكونكورس C.

ويمكن لعملاء الدرجة الأولى أيضاً استخدام عربات طيران الإمارات المخصصة عند الطلب في مختلف أنحاء المطار، فيما تتوفر عربات مطار دبي، المعروفة أيضاً باسم «تاكسي دبي»، مجاناً لجميع العملاء، مع إعطاء الأولوية لكبار السن، والعائلات التي تسافر مع أطفال، وأصحاب الهمم.

تجهيز الأمتعة بعناية لتجنب التأخير

تدعو طيران الإمارات عملاءها إلى الانتباه عند تجهيز أمتعتهم والالتزام بإجراءات المواد المحظورة والمقيدة. وينبغي للعملاء مراعاة القواعد الخاصة بالأمتعة، ومنها أن الشواحن المحمولة مسموح بها في حقائب اليد فقط، ولا يسمح بوضعها في الأمتعة المسجلة.



وتسمح طيران الإمارات بحمل الحقائب الذكية داخل المقصورة إذا كانت البطارية قابلة للإزالة، وكانت الحقيبة ضمن حدود الحجم والوزن المسموح بهما لحقائب اليد. ويمكن أن تبقى البطارية مثبتة بشرط أن تكون الحقيبة الذكية مغلقة تماماً.

كما ينبغي التأكد من حفظ السجائر الإلكترونية، بما في ذلك السيجار الإلكتروني والغليون الإلكتروني ومباخر العطور الكهربائية المحمولة وأي أجهزة تبخير شخصية أخرى تحتوي على بطاريات، بطريقة آمنة تمنع تشغيلها من دون قصد. ولا يسمح بحمل هذه الأجهزة إلا ضمن حقائب اليد.

التسوق المسبق

أما العملاء الراغبين في توفير مزيد من الوقت فيمكنهم طلب مشترياتهم مسبقاً عبر EmiratesRED.com والاستفادة من منتجات حصرية، يتم تسليمها لاحقاً إلى مقاعدهم على متن الطائرة. وتتوفر خدمة الطلب المسبق على معظم الرحلات، ويمكن للعملاء التسوق قبل الرحلة من 21 يوماً وحتى 40 ساعة قبل المغادرة، مع إدخال تفاصيل الرحلة عند إتمام الطلب. ويتولى طاقم الضيافة تسليم الطلب مباشرة إلى مقعد العميل خلال الرحلة.

ويضم كتالوج الصيف الجديد من Emirates RED أكثر من 200 منتج من علامات مثل هيرميس، وكارتييه، وتوم فورد، وكريد، وجو مالون. ويمكن للعملاء الذين يطلبون مسبقاً استخدام الرمز RED10 للحصول على خصم بنسبة 10%.

دعم أصحاب الهمم

يحظى أصحاب الهمم بدعم مخصص من موظفي طيران الإمارات والمطار المدربين. ويشمل ذلك دليلاً للتخطيط المسبق للسفر عبر مطار دبي الدولي، وساعتين من مواقف السيارات المجانية في المطار، وإمكانية استخدام مسار أولوية مخصص لإنجاز إجراءات السفر، ومراقبة الجوازات، والتفتيش الأمني، وأولوية الصعود إلى الطائرة عند الحاجة.

ويمكن للعملاء زيارة صفحة مركز السفر الشامل على emirates.com للحصول على المزيد من المعلومات، أو التواصل مع مكتب طيران الإمارات المحلي للاستفسارات.