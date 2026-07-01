بيع بنتهاوس بـ200 مليون درهم في «بوغاتي ريزيدنسز من بن غاطي» يعكس قوة الطلب على عقارات دبي

واصلت سوق العقارات في دبي تسجيل مستويات قياسية من الطلب على الأصول الفاخرة، مدفوعة بثقة متزايدة من المستثمرين المحليين والدوليين، ما يعزّز مكانة الإمارة كواحدة من أكثر الأسواق العقارية العالمية استقراراً وجاذبية.

وفي هذا السياق، أعلنت "بن غاطي" تسجيل مبيعات تفوق ربع مليار درهم، بعد إبرام صفقتين قياسيتين لبيع وحدتي بنتهاوس فائقتي الفخامة ضمن مشروع "بوغاتي ريزيدنسز من بن غاطي" في منطقة الخليج التجاري خلال يونيو الماضي. وشملت الصفقات بيع بنتهاوس بقيمة 200 مليون درهم، إلى جانب بنتهاوس آخر بقيمة 70 مليون درهم، لعملاء دوليين، في صفقات تاريخية تعكس استمرار الطلب على الوحدات النادرة وفائقة الفخامة ضمن المشاريع السكنية ذات العلامات العالمية.

وتأتي هذه الصفقات عقب تسجيل "بن غاطي" في ديسمبر 2025 واحدة من أبرز الصفقات العقارية في المنطقة، بعد بيع بنتهاوس بقيمة 550 مليون درهم ضمن المشروع ذاته، في صفقة تاريخية تُعد الأعلى من نوعها في دبي والشرق الأوسط، ما يعكس المسار التصاعدي الذي يشهده قطاع العقارات الفاخرة في الإمارة، ويؤكد المكانة العالمية التي يحظى بها مشروع "بوغاتي ريزيدنسز من بن غاطي"، والذي سبق أن استقطب نخبة من الشخصيات العالمية، من بينهم نجم كرة القدم البرازيلي نيمار جونيور، ولاعب كرة القدم الإسباني أيمريك لابورت، وفنان الأوبرا العالمي أندريا بوتشيلي.

وتعليقاً على هذا الإنجاز التاريخي، قال رئيس مجلس إدارة بن غاطي القابضة، المهندس محمد بن غاطي: "تعكس هذه الصفقات القياسية قوة ومرونة سوق دبي العقاري، واستمرار قدرته على استقطاب المستثمرين وأصحاب الثروات من مختلف أنحاء العالم، بفضل ما تتمتع به الإمارة من بيئة اقتصادية مستقرة، وتشريعات جاذبة للاستثمار، ورؤية طموحة عززت مكانتها كواحدة من أبرز الوجهات العالمية للاستثمار العقاري. وفي بن غاطي، نواصل الإسهام في هذا الزخم من خلال تطوير مشاريع نوعية ترتقي بمعايير الفخامة، وتلبّي تطلعات العملاء الباحثين عن أصول عقارية استثنائية ونادرة، ما يعكس قدرتنا على مواكبة الطلب العالمي على العقارات فائقة الفخامة، ويُسهم في دفع مسيرة نمو القطاع".