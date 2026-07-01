العتيبة: صادرات الإمارات النفطية وصلت مستويات قياسية بعد الخروج من "أوبك"

أكد سفير الإمارات لدى الولايات المتحدة يوسف العتيبة أن الصادرات النفطية للدولة وصلت "مستويات قياسية"، عقب خروجها من منظمة الدول المصدرة للبترول (أوبك)، ما يمثل دعماً رئيساً لأمن الطاقة العالمي، وذلك بعد أشهر من الاضطرابات الإقليمية. وقال في تصريح نشرته السفارة عبر حسابها على منصة "إكس": "بعد الخروج من منظمة أوبك وفي خضم التعامل مع أشهر من الاضطرابات الإقليمية، تُصدِّر الإمارات الآن بمستويات قياسية في وقتٍ تشتد فيه حاجة العالم إليها أكثر من أي وقت مضى". وشدد العتيبة على أهمية هذه الخطوة دولياً، مختتماً تصريحه بالقول: "إنها أخبار سارة لأمن الطاقة العالمي".