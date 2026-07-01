«مساكن دبي ريت» يستحوذ على 220 وحدة في «جبل علي»

أعلن «مساكن دبي ريت»، أكبر صندوق استثمار عقاري مدرج في دول مجلس التعاون الخليجي، أمس، استحواذه على 220 وحدة من فئة التاون هاوس، ضمن مجمّع قرية جبل علي، وإضافتها إلى محفظته الاستثمارية، في خطوة جديدة ضمن استراتيجيته للنمو وفق التزاماته المُعلنة، ما يوسِّع حضوره ضمن قطاع الأصول السكنية الفاخرة في إمارة دبي.

وتتألف المجموعة الجديدة التي تضم 220 وحدة تاون هاوس من وحدات بفئتي ثلاث وأربع غرف نوم، وتوسع صفقة الاستحواذ، بقيمة 894 مليون درهم وفق اتفاقية شراء مسبق، حجم محفظة الصندوق من الأصول السكنية الفاخرة والمُدرّة للدخل المتكرر.