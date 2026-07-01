بنوك محلية تمدد عروض «جنود الصف الأول» حتى نهاية العام الجاري

مددت بنوك محلية عاملة في الدولة برامج وعروضاً مصرفية مخصصة لـ«جنود الصف الأول» حتى نهاية العام الجاري، في خطوة تعكس تقدير القطاع المصرفي للدور الوطني الذي يضطلع به العاملون في خطوط الدفاع الأولى عن دولة الإمارات، وفي مقدمتهم منتسبو القوات المسلحة والشرطة والدفاع المدني، إلى جانب العاملين في الجهات الأمنية والخدمية والحيوية الأخرى، التي تسهم في حماية المجتمع وصون أمنه واستقراره، وذلك بحسب معلومات جمعتها «الإمارات اليوم» من إدارات هذه البنوك.

وتشمل العروض، التي قررت البنوك تمديدها، مزايا مصرفية وتمويلية متنوعة، من بينها أسعار تفضيلية على التمويل الشخصي والعقاري وتمويل المركبات، وإعفاءات أو تخفيضات على عدد من الرسوم المصرفية، إضافة إلى مزايا خاصة على البطاقات الائتمانية، وبرامج مكافآت، وخيارات سداد مرنة.

ويأتي تمديد هذه المبادرات في إطار التزام البنوك مسؤوليتها المجتمعية، وتأكيداً لدعمها المستمر لجنود الصف الأول الذين يؤدون أدواراً محورية في حماية الوطن والحفاظ على أمنه واستقراره، بما يعكس نهج دولة الإمارات في تكريم هذه الفئات وتقدير عطائها.

في سياق متصل، أفادت هذه البنوك أيضاً بأن المدة التي منحت فيها البنوك تسهيلات للشركات والأفراد المتأثرين بالأحداث الجيوسياسية خلال الشهور الماضية، انتهت أمس، 30 يونيو الماضي، ولم تصدر قرارات رسمية بعد بتمديد أو وقف هذه الحزمة من التسهيلات، وأن البنوك بانتظار القرارات الرسمية.

يذكر أن البنوك قدمت، بالتنسيق مع مصرف الإمارات المركزي، حزمة من التسهيلات للأفراد والشركات المتأثرة، شملت تأجيل سداد الأقساط، وإعادة هيكلة التمويلات، وتخفيف بعض الرسوم والأعباء المالية، إضافة إلى توفير حلول تمويلية ومرونة في السداد، بما يسهم في دعم السيولة والحفاظ على استمرارية الأعمال، خصوصاً للشركات الصغيرة والمتوسطة والقطاعات الأكثر تأثراً.