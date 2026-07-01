«دناتا» تجدد رخصة تقديم خدمات المناولة الأرضية في «أمستردام شيفول»

جددت «دناتا»، الشركة العالمية المتخصصة في مجال خدمات الطيران والسفر، رخصة تقديم خدمات المناولة الأرضية بمطار «أمستردام شيفول» في هولندا، بما يعزز حضورها في واحد من أهم مراكز الطيران في أوروبا.

وجاء تجديد الرخصة عقب مناقصة عامة تنافسية طرحها مشغل المطار، ما يتيح لـ«دناتا» مواصلة تقديم خدمات المناولة الأرضية عالية الجودة في مطار «أمستردام شيفول» خلال السنوات السبع المقبلة، تزامناً مع دخول المطار مرحلة جديدة في إدارة عمليات المناولة الأرضية.

وتقدم «دناتا» خدماتها لعملاء من الناقلات الجوية في أمستردام منذ أكثر من عقد، حيث توفر خدمات المسافرين والأمتعة وساحة المطار والشحن لمجموعة متنوعة من كبرى الناقلات الدولية والمشغلين المتخصصين.