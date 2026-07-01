«طيران الإمارات» أول ناقلة تشغّل «بوينغ 777» محوّلة من الركاب إلى الشحن

حققت «طيران الإمارات» إنجازاً جديداً في خططها لتوسيع أسطول الشحن، بعدما أصبحت أول ناقلة شحن جوي تشغّل طائرة من طراز «بوينغ 777-300ERSF» محوّلة من طائرة ركاب إلى طائرة شحن، وبدأت الطائرة «A6-EBK» عملياتها التجارية برحلة من دبي إلى هونغ كونغ، نقلت خلالها 100 طن من الشحنات.

وتوفر الطائرة الجديدة سعة شحن تصل إلى 100 طن، وحجماً إجمالياً للشحن يبلغ 811 متراً مكعباً، بزيادة قدرها 25% في حجم الشحن مقارنة بطائرات الشحن المنتجة أساساً من طراز «بوينغ 777F».

وقال نائب رئيس أول «طيران الإمارات» لدائرة الشحن، بدر عباس: «يمثل دخول أول طائرة (بوينغ 777-300ERSF) محوّلة إلى طائرة شحن ضمن أسطول (طيران الإمارات) مرحلة جديدة في جهودنا لتعزيز كفاءة أصولنا التشغيلية ورفع مرونة عملياتنا. ونعمل على الاستفادة المثلى من أصول أسطولنا من خلال تحويل طائرات (بوينغ 777-300ER) الأقدم من الركاب إلى الشحن، بما يواكب الطلب المتنامي على سعات الشحن الجوي لنقل البضائع بسرعة وكفاءة إلى مختلف أنحاء العالم».

إلى ذلك، كشفت «طيران الإمارات»، عن مفهومها الجديد لصالاتها المميزة من الجيل التالي، الذي يتم تطبيقه هذا العام في عدد من المدن الرئيسة حول العالم، في خطوة جديدة تعكس استمرار الناقلة في الاستثمار لتطوير تجربة العملاء والارتقاء بها في مختلف مراحل رحلتهم.

وظهر التصميم الجديد للمرة الأولى في صالتي «طيران الإمارات» في ميونيخ وفرانكفورت، على أن يتبع ذلك طرح المفهوم ذاته في صالات الناقلة في مانشستر وموريشيوس وإسطنبول خلال الأشهر المقبلة.

وقال نائب الرئيس الرئيس التنفيذي للعمليات في «طيران الإمارات»، عادل الرضا: «يعكس استثمارنا في مفهوم صالاتنا المميزة من الجيل التالي التزام (طيران الإمارات) المتواصل بتقديم تجربة سفر سلسة وراقية في كل مرحلة من مراحل الرحلة. وقد صممت هذه الصالات لتجمع بين الفخامة وروح الضيافة والابتكار التي تميّز (طيران الإمارات)، وتوفر لعملائنا مساحة مريحة للاسترخاء وتناول الطعام والاستعداد لرحلاتهم. ومع توسيع نطاق هذا المفهوم عبر شبكتنا العالمية، فإنه سيضع معياراً جديداً لصالات المطارات، ويعزز مكانة (طيران الإمارات) في تقديم تجربة سفر متميزة».