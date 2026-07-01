أعلنت مؤسسة دبي للبيانات والإحصاء، التابعة لدبي الرقمية، إطلاق النسخة المطورة من دليل بيانات دبي، في خطوة تعزز حوكمة البيانات وترسخ مكانتها كأصل استراتيجي لدعم صناعة القرار وتسريع التحول الرقمي، وتمكين تطبيقات الذكاء الاصطناعي في مختلف الجهات الحكومية، بما يتوافق مع قانون بيانات دبي ويعزز جاهزية حكومة دبي للمستقبل.

ويقدّم الدليل إطاراً متكاملاً لإدارة البيانات وحوكمتها وتبادلها والاستفادة منها، وفق أفضل الممارسات العالمية، بما يرفع جودة البيانات ويعظم قيمتها ويعزز كفاءة الخدمات الحكومية، ويسهم في بناء منظومة رقمية أكثر تكاملاً واستدامة، تدعم الاقتصاد الرقمي وترتقي بجودة الحياة في دبي.

وقال الرئيس التنفيذي لمؤسسة دبي للبيانات والإحصاء، يونس آل ناصر، إن «النسخة المطورة من دليل بيانات دبي تمثل محطة استراتيجية مهمة في تعزيز جاهزية الجهات الحكومية لمستقبل الذكاء الاصطناعي»، مؤكداً أن «دبي انتقلت من مرحلة رقمنة الخدمات إلى بناء تجارب حضرية ذكية ومتكاملة، تعتمد على بيانات دقيقة ومتسقة ومهيكلة تشكل الأساس للابتكار واتخاذ القرارات»، وأضاف أن البيانات أصبحت اليوم محركاً رئيساً للنمو الاقتصادي والابتكار، وأن جودة البيانات وجاهزيتها ستحدد قوة المستقبل الرقمي للإمارة، مشيراً إلى أن «الدليل يوفر منظومة متكاملة من المعايير والأطر والأدوات التي تساعد الجهات الحكومية على اتخاذ قرارات أكثر دقة، وتقديم خدمات أكثر كفاءة، وتحسين تجربة المتعاملين بالاعتماد على بيانات موثوقة».