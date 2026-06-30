«البنك العربي - سويسرا» يفتتح مكتباً في «دبي المالي العالمي»

أعلن البنك العربي - سويسرا، المجموعة المصرفية السويسرية المتخصصة في الخدمات المصرفية الخاصة ومقرها جنيف، وتدير أصولاً تقارب قيمتها 25 مليار دولار، عن إطلاق «البنك العربي سويسرا - الشرق الأوسط» المحدود في مركز دبي المالي العالمي.

ووفق بيان صحفي صادر اليوم، يمثل هذا الإطلاق خطوة إستراتيجية ضمن مساعي البنك لتعزيز حضوره المؤسسي في الشرق الأوسط وبناء منصة قابلة للتوسع، مستفيداً من شبكة مجموعة البنك العربي - سويسرا وخبراتها الإقليمية والدولية، كما يعزز هذا التوجه قرب البنك من رواد الأعمال والمكاتب العائلية والأفراد ذوي الملاءة المالية العالية الذين يخدمهم منذ ستينيات القرن الماضي في المنطقة.

وقال وكيل وزارة الاستثمار، محمد عبد الرحمن الهاوي، إن «توسع البنك في دولة الإمارات يعكس قدرة الدولة المستمرة على استقطاب المؤسسات المالية الدولية العريقة التي ترى فيها منصة للنمو الإقليمي طويل الأمد، ويسهم إطلاق (البنك العربي سويسرا - الشرق الأوسط) في تعزيز عمق منظومة الخدمات المالية في الإمارات، وترسيخ مكانتها مركزاً موثوقاً لإدارة الثروات والاستثمار والأعمال العابرة للحدود، كما يجسد الثقة المتواصلة التي تضعها المؤسسات العالمية في البيئة التنظيمية للدولة، وترابطها مع الأسواق الإقليمية والدولية، وما تزخر به من كفاءات وخبرات، ورؤيتها الاقتصادية طويلة الأمد».

من جانبه قال الرئيس التنفيذي لسلطة مركز دبي المالي العالمي، عارف أميري، إن «الإرث العريق للبنك في مجال الخدمات المصرفية الخاصة في سويسرا، إلى جانب ارتباطه الوثيق بالمنطقة، يسهم في تعزيز عمق وتنوّع منظومة إدارة الثروات والأصول المتنامية في المركز».

وأضاف أنه مع وجود أكثر من 290 بنكاً ومؤسسة مالية عاملة ضمن المركز، يواصل مركز دبي المالي العالمي استقطاب كبرى المؤسسات العالمية التي تبحث عن منصة مستقرة ومنظّمة تتيح لها الوصول إلى فرص النمو على المستويين الإقليمي والدولي، معربا عن التطلع إلى دعم خطط توسّع البنك العربي - سويسرا ومساهمته في مواصلة تطوير مشهد الخدمات المالية في المنطقة.

من جهته، قال رئيس مجلس إدارة البنك العربي - سويسرا، رئيس مجلس إدارة «البنك العربي سويسرا - الشرق الأوسط» المحدود، وهبة تماري، إن «البنك ينظر إلى دولة الإمارات باعتبارها مركزاً إستراتيجياً لمستقبل أعمال إدارة الثروات لدى المجموعة، ويتم العمل على بناء منصة مؤسسية مهيأة للنمو المستدام على المدى الطويل، تستند إلى حوكمة راسخة وقيادة ذات خبرة، وإلى القيم التي ميّزت البنك على مدى عقود».

وفي إطار دعم طموحات البنك طويلة الأمد في الشرق الأوسط، تم تعيين سمير عطية الله رئيساً تنفيذياً لـ «البنك العربي سويسرا - الشرق الأوسط» المحدود.