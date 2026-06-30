طيران الإمارات أول ناقلة تحول طائرة بوينغ 777 من الركاب إلى الشحن

حققت طيران الإمارات إنجازاً جديداً في خططها لتوسيع أسطول الشحن، بعدما أصبحت أول ناقلة شحن جوي تشغّل طائرة من طراز بوينغ 777-300ERSF محوّلة من طائرة ركاب لطائرة شحن.

وبدأت الطائرة عملياتها التجارية برحلة من دبي إلى هونغ كونغ، نقلت خلالها 100 طن من الشحنات.

وتوفر الطائرة الجديدة سعة شحن تصل إلى 100 طن، وحجماً إجمالياً للشحن يبلغ 811 متراً مكعباً، بزيادة قدرها 25% في حجم الشحن مقارنة بطائرات الشحن المنتجة أساساً من طراز بوينغ 777F، كما تضم الطائرة المحوّلة 47 منصة شحن، أي أكثر بعشرة منصات شحن مقارنة بطائرة بوينغ 777F، ما يجعلها مناسبة بشكل خاص لنقل الشحنات كبيرة الحجم، مثل بضائع التجارة الإلكترونية، التي تشكل حالياً نحو 20% من إجمالي حجم الشحن الجوي عالمياً، مع توقعات بمزيد من النمو خلال السنوات المقبلة.

وقال بدر عباس، نائب رئيس أول طيران الإمارات لدائرة الشحن، إن دخول أول طائرة بوينغ 777-300ERSF محوّلة إلى طائرة شحن ضمن أسطول طيران الإمارات يمثل مرحلة جديدة في جهودنا لتعزيز كفاءة أصولنا التشغيلية ورفع مرونة عملياتنا، ونعمل على الاستفادة المثلى من أصول أسطولنا من خلال تحويل طائرات بوينغ 777-300ER الأقدم من الركاب إلى الشحن، بما يواكب الطلب المتنامي على سعات الشحن الجوي لنقل البضائع بسرعة وكفاءة إلى مختلف أنحاء العالم.

وأضاف: بالاعتماد على أسطولنا المتنامي من طائرات بوينغ 777F المخصصة للشحن، تمكّنا بالفعل من توسيع شبكة رحلات الشحن العالمية من أكثر من 40 وجهة في فبراير الماضي إلى 62 وجهة حالياً مع استمرار التوسع.

وتعد طائرة البوينغ 777-300ERSF المحوّلة سادس طائرة شحن جديدة تنضم إلى أسطول الإمارات للشحن الجوي منذ مارس 2026، بعد 5 طائرات بوينغ. 777Fمخصصة للشحن.

وضمن استراتيجية التوسع الطموحة، ستتسلم الإمارات للشحن الجوي 5 طائرات بوينغ 777F إضافية بحلول نهاية العام، كما ستضيف الإمارات للشحن الجوي 3 طائرات بوينغ 777-300ERSF محوّلة إلى أسطولها في عام 2027.