شراكة لتعزيز دخول الشركات الكورية إلى أسواق «الحلال» الإقليمية

أعلن مركز الحلال للتجارة والتسويق، التابع لسلطة دبي للمناطق الاقتصادية المتكاملة (دييز)، الذي يتخذ من المنطقة الحرة في مطار دبي (دافز) مقراً له، توقيع مذكرة تفاهم مع رابطة التجارة الدولية الكورية (كيتا)، بهدف دعم الشركات الكورية الراغبة في دخول أو توسيع حضورها بأسواق الحلال في دولة الإمارات ومنطقة الشرق الأوسط وإفريقيا، عبر توفير برامج الإرشاد والتوجيه والتوفيق التجاري وبناء الشراكات المؤسسية.

وتأتي المذكرة في ظل النمو المتواصل للاقتصاد الإسلامي العالمي، الذي بلغ حجمه 2.60 تريليون دولار خلال عام 2024، مع توقعات بارتفاعه إلى 3.56 تريليونات دولار بحلول عام 2029، مدفوعاً بالنمو في قطاعات الأغذية الحلال والأدوية الحلال والأزياء المحتشمة، والسياحة والإعلام الإسلامي، بما يعزز أهمية الإمارات بوصفها بوابة استراتيجية للتجارة الحلال، ومركزاً رئيساً يربط الأسواق العالمية بفرص النمو في الشرق الأوسط وإفريقيا.

وبموجب المذكرة، سيعمل الجانبان على تعزيز جاهزية الشركات الكورية للاستفادة من الفرص المتاحة في أسواق الحلال، من خلال تقديم برامج إرشاد وتوجيه متخصصة للشركات الأعضاء في رابطة التجارة الدولية الكورية، بما يساعدها على فهم متطلبات الأسواق المستهدفة، وآليات الاعتماد والشهادات ذات الصلة، ويعزز قدرتها على التوسع في المنطقة.

كما سيتعاون الطرفان على تنفيذ مبادرات للتوفيق التجاري تتيح للشركات الكورية الوصول إلى المشترين والمستوردين والموزعين وتجار التجزئة، والشركاء التجاريين المحتملين في دول مجلس التعاون الخليجي، ومنطقة الشرق الأوسط وإفريقيا.

وقالت مدير عام «دافز»، آمنة لوتاه، إن «هذه المذكرة تعكس أهمية بناء جسور تعاون تجمع بين الخبرات التجارية والمعرفة المتخصصة بقطاع الحلال»، لافتة إلى أن المنطقة تسعى من خلال مركز الحلال للتجارة والتسويق، إلى تمكين الشركات الكورية من فهم متطلبات الأسواق المستهدفة، والاستفادة من برامج الإرشاد والتوجيه المتخصصة، وتعزيز التواصل مع الجهات المعنية والشركاء المحتملين، بما يدعم فرص النمو والتوسع في أسواق الحلال الإقليمية والعالمية.