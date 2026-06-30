3.41 مليارات درهم تصرفات عقارات دبي في مستهل تعاملات الأسبوع

سجلت سوق العقارات في دبي انطلاقة قوية لتعاملات الأسبوع، مدفوعة بنشاط ملحوظ في التداولات، أمس، ما يعكس استمرار الزخم الاستثماري والثقة المتنامية في أداء القطاع.

وبحسب بيانات تطبيق «دبي ريست»، التابع لدائرة الأراضي والأملاك في دبي، سجل إجمالي التصرفات العقارية نحو 3.41 مليارات درهم، عبر تنفيذ 1160 صفقة، تضمنت مبيعات بأكثر من 2.2 مليار درهم، بعد تنفيذ 837 صفقة.

وتوزّعت مبيعات عقارات دبي، أمس، بواقع 728 مبايعة لوحدات سكنية، و62 مبايعة لمبانٍ، و47 مبايعة لأراضٍ.

وبلغت مبيعات العقارات الجاهزة نحو 1.22 مليار درهم، عبر تنفيذ 276 صفقة، موزعة بواقع 205 مبايعات لوحدات سكنية، و24 مبايعة لمبانٍ، و47 مبايعة لأراضٍ، بينما بلغت مبيعات العقارات على الخريطة نحو 975.73 مليون درهم، من خلال 561 صفقة، مقسمة على 523 مبايعة لوحدات سكنية، و38 مبايعة لمبانٍ.

وسجلت الرهون العقارية 286 معاملة، بقيمة 714.34 مليون درهم، موزعة بواقع 170 معاملة لوحدات سكنية، و34 معاملة لمبانٍ، و82 معاملة لأراضٍ، وبلغت قيمة الهبات نحو 495.97 مليون درهم، بواقع 37 معاملة موزعة على 24 معاملة لوحدات سكنية، ومعاملة لمبانٍ، و12 معاملة لأراضٍ.

وبذلك استحوذت المبيعات العقارية على ما نسبته 64.47% من إجمالي قيمة التصرفات، المسجلة أمس، بينما اقتنصت الرهون ما نسبته نحو 20.97%، والهبات نحو 14.56%.