«دبي للسلع» يطلق «بلوك داون» لتعزيز مكانة الإمــارة مـركـزاً عالمياً للأصول الرقمية

أعلن مركز دبي للسلع المتعددة توقيع شراكة مع شركة «إي إيه كي ديجيتال»، الجهة المنظمة لسلسلة فعاليات «بلوك داون» العالمية وأسبوع «إسطنبول للبلوك تشين»، لإطلاق فعالية «بلوك داون دبي» للمرة الأولى في الإمارة، وستستضيفها منطقة «أبتاون دبي» يومَي 26 و27 يناير 2027، في خطوة تستهدف تعزيز مكانة دبي مركزاً عالمياً لقطاعات الأصول الرقمية و«البلوك تشين» والذكاء الاصطناعي.

ومن المتوقع أن تستقطب الفعالية ما بين 2000 و3000 مشارك من المؤسسين والمستثمرين والشركات والمؤسسات العاملة في مجالات الأصول الرقمية و«البلوك تشين» والتكنولوجيا المالية والذكاء الاصطناعي والألعاب القائمة على «الويب 3»، إلى جانب صناديق رأس المال الجريء ومقدمي الخدمات المالية.

وقال الرئيس التنفيذي الأول والمدير التنفيذي لمركز دبي للسلع المتعددة، أحمد بن سليّم، إن «الأصول الرقمية والذكاء الاصطناعي وبنية (البلوك تشين) تواصل انتقالها من هامش الاقتصاد العالمي إلى صميمه، وستتحدد المرحلة المقبلة من النمو بمدى قدرة هذه التقنيات على الاندماج مع رأس المال والأطر التنظيمية والتجارة الدولية».

وأضاف أنه «من خلال الشراكة مع (إي إيه كي ديجيتال) لاستضافة (بلوك داون دبي) في (أبتاون دبي)، نؤسس منصة رائدة تجمع المؤسسين والمستثمرين والمؤسسات في قلب هذا التحول».

من جانبه، قال المؤسس والرئيس التنفيذي لشركة «إي إيه كي ديجيتال»، إرهان كورهاليير، إن «الشركة عملت على مدى ست سنوات على بناء أسبوع إسطنبول للبلوك تشين»، مشيراً إلى أنه أصبح الحدث اليوم أكبر مؤتمر لـ«الويب 3» في تركيا.

وأضاف أن «الشراكة مع مركز دبي للسلع المتعددة تمنح الشركة منصة تبني من خلالها علامة فعاليات (الويب 3)، التي تطمح إلى أن تكون الأهم في المنطقة، ويمثل يناير 2027 البداية فقط».

وتستضيف منطقة «ذا بلازا» في «أبتاون دبي» النسخة الأولى من الفعالية، التي ستجمع مختلف الأطراف المعنية بقطاعات الأصول الرقمية والتقنيات اللامركزية والذكاء الاصطناعي والألعاب القائمة على «الويب 3» ورأس المال الجريء والخدمات المالية.

وتعكس الشراكة تنامي حضور شركات الأصول الرقمية و«البلوك تشين» والذكاء الاصطناعي وتقنيات الألعاب في دبي، في وقت يواصل فيه مركز دبي للسلع المتعددة تعزيز منظومته للأعمال والتكنولوجيا واستقطاب الشركات العالمية العاملة في هذه القطاعات.

ويضم المركز حالياً 800 شركة متخصصة في «الويب 3» ضمن مجتمع تقني يضم 4000 شركة، إضافة إلى ما يزيد على 26 ألف شركة تعمل في قطاعات التجارة والتمويل والخدمات المهنية.