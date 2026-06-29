«دبي للعقارات» تسهّل إجراءات الإقامة الذهبية

أطلقت شركة «دبي القابضة للعقارات» خدمة مخصصة لتسهيل إجراءات التأشيرة الذهبية وإقامة المستثمرين في مركز مبيعات «مِراس» و«نخيل»، وذلك بهدف توفير تجربة أكثر سهولة للمستثمرين المؤهلين لشراء العقارات ضمن محفظة الشركة.

وأوضحت الشركة، في بيان، أمس، أن هذه الخدمة تدمج إرشادات الإقامة بشكل مباشر ضمن رحلة شراء العقار، بما يتيح للمتعاملين الحصول على دعم فوري داخل مركز المبيعات نفسه في ما يتعلق بالأهلية، والمستندات المطلوبة، ومتطلبات التقديم، وذلك في الموقع ذاته الذي يختارون فيه منازلهم، وأضافت أن عملية التقديم ستدار من قبل مزود خدمات تأشيرات معتمد، فيما يقتصر دور «نخيل» و«مِراس» على الدعم فقط من دون تقديم خدمات إصدار التأشيرات بشكل مباشر.

وتشمل الخدمة الجديدة خيارات الإقامة الرئيسة المتاحة لمستثمري العقارات، بما في ذلك التأشيرة الذهبية لدولة الإمارات لمدة 10 سنوات للمستثمرين المؤهلين في القطاع العقاري ممن يمتلكون عقاراً أو مجموعة عقارات بقيمة مليوني درهم أو أكثر، وذلك وفقاً للشروط المعمول بها وموافقة الجهات المختصة.

كما تدعم الخدمة المتعاملين الراغبين في استكشاف خيارات الإقامة الاستثمارية المتاحة لمالكي العقارات في دبي.

وقال الرئيس التنفيذي لـ«دبي القابضة للعقارات»، خالد المالك: «تعتبر دبي من أكثر الوجهات جاذبية في العالم للعيش والاستثمار وبناء المستقبل».

وأضاف: «من خلال دمج عملية الحصول على التأشيرة الذهبية والإقامة للمستثمرين ضمن رحلة تملك العقار، فإننا نمكّن متعاملينا عبر توفير مزيد من الوضوح والثقة عند اختيار منازلهم».

يشار إلى أن التأشيرة الذهبية في دولة الإمارات، توفر إقامة طويلة الأمد قابلة للتجديد للمؤهلين، كما تتيح لحامليها إمكانية كفالة أفراد عائلاتهم، وذلك وفقاً لموافقة الجهات المختصة، ووفقاً لدائرة الأراضي والأملاك في دبي، يمكن لمستثمري العقارات المؤهلين، ممن يمتلكون عقاراً بقيمة مليونَي درهم أو أكثر، التقدم بطلب للحصول على إقامة لمدة 10 سنوات قابلة للتجديد.