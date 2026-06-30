5.78 مليارات درهم قيمة 96 صفقة كبيرة مباشرة في «دبي المالي»

شهد سوق دبي المالي، خلال الأشهر الستة الأولى من العام الجاري، تنفيذ صفقات كبيرة مباشرة، بلغ عددها 96 صفقة، بقيمة تجاوزت 5.78 مليارات درهم، على أسهم 14 شركة مدرجة.

وشملت قائمة الشركات التي جرى تنفيذ صفقات كبيرة مباشرة على أسهمها: «اتحاد انيرجي القابضة» و«أمانات القابضة» و«بي إتش إم كابيتال للخدمات المالية»، و«أليك القابضة» و«الاتحاد العقارية».

كما ضمت القائمة «الرمز كوربوريشن للاستثمار والتطوير» و«دبي للاستثمار» و«بنك دبي التجاري»، و«الصقر الوطنية للتأمين» و«تعليم القابضة»، و«بنك المشرق» و«يونيكاي للأغذية» و«الأغذية المتحدة» و«بنك جي إف إتش».

وبحسب رصد أجرته «الإمارات اليوم»، استناداً إلى بيانات سوق دبي المالي، جرى تنفيذ تلك الصفقات على نحو 1.51 مليار سهم، حيث استأثرت شركة «اتحاد انيرجي القابضة» بالأغلبية بنحو 38 صفقة على 640.89 مليون سهم، وبقيمة 1.52 مليار درهم.

وجرى تنفيذ 16 صفقة كبيرة مباشرة على 503.78 ملايين سهم من أسهم شركة أمانات القابضة، بقيمة 607.07 ملايين درهم، بينما تم تنفيذ 11 صفقة كبيرة مباشرة على 124.59 مليون سهم من أسهم بنك «جي إف إتش» بقيمة 271.26 مليون درهم.

وشهد السوق تنفيذ ثماني صفقات على 9.25 ملايين سهم من أسهم بنك المشرق بقيمة 2.93 مليار درهم.

فيما جرى تنفيذ ست صفقات كبيرة مباشرة على 14.97 مليون سهم من أسهم شركة «بي إتش إم كابيتال للخدمات المالية» بقيمة 15.02 مليون درهم.

كما تم تنفيذ ست صفقات على أسهم شركة الاتحاد العقارية بقيمة 82 مليون درهم، إضافة إلى تنفيذ ثلاث صفقات على أسهم شركة «أليك القابضة» على نحو 18.96 مليون سهم، بقيمة 26.17 مليون درهم.

كما تم أيضاً تنفيذ صفقتين كبيرتين مباشرتين على 14.3 مليون سهم من أسهم شركة دبي للاستثمار، بقيمة 56.79 مليون درهم.

وشهد سوق دبي المالي كذلك تنفيذ صفقة كبيرة مباشرة على 1.53 مليون سهم من أسهم «بنك دبي التجاري» بقيمة 14.3 مليون درهم، فضلاً عن صفقة على 11.69 مليون سهم من أسهم شركة «الرمز كوربوريشن للاستثمار والتطوير»، بقيمة 18.71 مليون درهم.

وضمت قائمة الصفقات الكبيرة المباشرة أيضاً صفقة بقيمة 142.28 مليون درهم على 35.84 مليون سهم من أسهم شركة «تعليم القابضة»، كما تم تنفيذ صفقة على 7.2 ملايين سهم من أسهم شركة الصقر الوطنية للتأمين، بقيمة 1.8 مليون درهم.

علاوة على ذلك شهد السوق تنفيذ صفقة كبيرة مباشرة على 2.81 مليون سهم من أسهم شركة الأغذية المتحدة بقيمة 32.03 مليون درهم، وكذلك صفقة على 11.29 مليون سهم من أسهم شركة «يونيكاي للأغذية» بقيمة 74.49 مليون درهم.

الصفقات الكبيرة

يتم تنفيذ الصفقات الكبيرة المباشرة خارج «سجل الأوامر»، وتعد نوعاً من الصفقات الكبيرة، ولا تؤثر في سعر إغلاق سهم الشركة المعنية، ولا في مؤشر الأسعار، كما أنها لا تؤثر في أعلى وأدنى سعر تم تنفيذه خلال الجلسة وخلال آخر 52 أسبوعاً.