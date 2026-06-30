شراكة بين «مدينة إكسبو» و«الإمارات دبي الوطني» لتمويل العقارات

أعلنت مدينة إكسبو دبي توقيع اتفاقية شراكة استراتيجية مع بنك الإمارات دبي الوطني، لتقديم حلول تمويل مخصصة للاستثمار العقاري، وامتلاك المنازل السكنية ضمن محفظة مشروعاتها السكنية المتنوعة.

وتأتي هذه الشراكة انسجاماً مع الزخم القوي الذي يشهده قطاع العقارات السكنية في دبي، لتشكل استجابةً لتزايد الطلب على حلول التمويل المخصصة، بما في ذلك العقارات الجاهزة للتسليم أو تلك التي لاتزال قيد الإنشاء، التي تهدف لتسهيل تجربة المستثمر في تملك منزل.

وتعمل حلول التمويل والتسهيلات المقدمة على تبسيط عملية الشراء والتمويل، ما يوفر المزيد من الراحة للمستثمرين مع ضمان أكبر للدفع أثناء مراحل التطوير والتسليم المتبقية، وستكون هذه الحلول متاحة لجميع مشتري عقارات مدينة إكسبو دبي، وفقاً للشروط والمتطلبات المصرفية والتنظيمية المعتادة.

وقال الرئيس التنفيذي للتطوير والتسليم العقاري في مدينة إكسبو دبي، أحمد الخطيب، إن «الشراكة مع بنك الإمارات دبي الوطني تجسد الثقة المشتركة باستقرار سوق العقارات السكنية في دبي، والأسس المتينة التي يقوم عليها، فيما تسهم حلول التمويل التي تقدمها في دعم المستثمرين لدينا في رحلتهم نحو تملّك منازلهم، مع توفير مزيد من الشفافية والمرونة لتعزيز تجربة شراء العقارات بسلاسة وسهولة ضمن المجتمعات السكنية المتنامية باستمرار في مدينة إكسبو دبي».

من جانبه، قال رئيس الخدمات المصرفية المميزة والخدمات الشخصية ومبيعات الخدمات المصرفية للأفراد لمجموعة بنك الإمارات دبي الوطني، يوسف سعيد محمد، إن «هذه الشراكة تجسد التزام المجموعة بتمكين القطاعات المحورية في التنمية الوطنية، انطلاقاً من كونها شريكاً مصرفياً موثوقاً لدفع عجلة التقدّم في دبي ودولة الإمارات». وتدعم الشراكة رؤية دبي الشاملة للنمو الحضري المستدام والتنمية الاقتصادية طويلة الأجل، وتُجسد الزخم المتواصل في تحويل مدينة إكسبو دبي إلى مدينة متكاملة، مع استقبال أوائل سكانها بنهاية هذا العام.