«موانئ أبوظبي» و«الإمارات للألمنيوم» تطوران البنية التحتية في «ميناء خليفة»

أعلنت مجموعة موانئ أبوظبي، أمس، عن توقيع اتفاقية مع شركة الإمارات العالمية للألمنيوم، لتنفيذ أعمال تطوير للرصيف المخصص للشركة في ميناء خليفة.

وتأتي الاتفاقية في إطار الشراكة الاستراتيجية طويلة الأمد بين الجانبين اللذين سيستثمران، بصورة مشتركة، 84 مليون درهم في برنامج متعدد المراحل، لتطوير الرصيف وتحديث البنية التحتية المينائية المخصصة لشركة الإمارات العالمية للألمنيوم، بما يتيح استقبال السفن الضخمة من فئة «نيوكاسل ماكس» للبضائع السائبة الجافة، والقادرة على نقل حمولة تزيد بنحو 15 إلى 20% مقارنة بالسفن من فئة «كاب سايز» التي ترسو فيه حالياً، ما سيسهم في تعزيز إنتاجية الرصيف والكفاءة التشغيلية وأداء مناولة الشحنات.

ومن المتوقع بعد استكمال أعمال التطوير المخطط لها، بحلول أغسطس 2028، أن يتيح الرصيف المطوّر مناولة نحو ثمانية ملايين طن من البضائع السائبة سنوياً، بالإضافة إلى تعزيز مرونة العمليات من خلال توفير مرافق إضافية للتفريغ.

وبالإضافة إلى ذلك، يشمل مشروع التطوير تحديث الجسر العلوي الحالي للرصيف، وتركيب مرابط ومصدات جديدة، وتمديد جسور وأساسات الرافعات، وإضافة قدرات للربط مع الخدمات والمرافق، وتنفيذ أعمال تجريف.

وستتيح هذه التحديثات استقبال السفن الأكبر حجماً بأعلى مستويات السلامة والكفاءة، ودعم الزيادة المتوقعة في أحجام البضائع السائبة مستقبلاً.

وقال الرئيس التنفيذي لقطاع الموانئ في مجموعة موانئ أبوظبي، سيف المزروعي، إن «الاتفاقية تؤكد الالتزام بمواصلة الاستثمار في تطوير بنى تحتية عالمية المستوى للموانئ تدعم النمو المستدام للقطاعين الصناعي والتجاري في دولة الإمارات، وتعزز الشراكة الاستراتيجية مع شركة الإمارات العالمية للألمنيوم، إحدى أبرز الركائز الصناعية الوطنية في الدولة، فيما سنحرص من خلال هذا الاستثمار طويل الأمد على تطوير قدرات البنى التحتية التجارية الحيوية، وتمكين شركائنا من تعزيز نمو أعمالهم ورفع تنافسيتهم على الساحة العالمية».

من جانبه، قال الرئيس التنفيذي لشركة الإمارات العالمية للألمنيوم، عبدالناصر بن كلبان، إن «ميناء خليفة يُعد بوابة استراتيجية عالمية لعمليات الإمارات العالمية للألمنيوم، فيما سيسهم التعاون مع مجموعة موانئ أبوظبي في تعزيز القدرات والكفاءة والأداء التشغيلي للرصيف المخصص للشركة في ميناء خليفة على المدى الطويل، بما يضمن المناولة الآمنة والموثوقة للمواد الخام الأساسية لعمليات الشركة، كما سيسهم هذا المشروع في تعزيز قدرتها على إنتاج الألمنيوم عالي الجودة الذي يدعم متطلبات الحياة العصرية ويخدم مختلف الصناعات حول العالم».