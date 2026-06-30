«الاتحادية للضرائب»: 46 مليار درهم إيرادات «القيمة المضافة» و«الانتقائية» لعام 2025

أكدت الهيئة الاتحادية للضرائب أن إجمالي الإيرادات الضريبية، المُحصَّلة عن ضريبة القيمة المُضافة والضريبة الانتقائية، ارتفع إلى 46 مليار درهم خلال عام 2025، مُقابل 41 مليار درهم في عام 2024، وسجل إجمالي عدد المُعاملات، المُنجزة من خلال قسم التسجيل الضريبي، ارتفاعاً تخطى 20%، وبلغ نحو 1.7 مليون معاملة، حيث بلغ عدد الطلبات المُنجزة للتسجيل لضريبة الشركات أكثر من 245 ألف طلب، بينما بلغ عدد الطلبات المنجزة للتسجيل لضريبة القيمة المُضافة 98 ألف طلب خلال عام 2025، وتم إنجاز 206 طلبات للتسجيل للضريبة الانتقائية.

وأشارت الهيئة إلى أنها حققت نمواً كبيراً في عملياتها خلال العام الماضي، لافتة إلى ارتفاع عدد مُعاملات التسجيل، مدفوعاً بالزيادة الكبيرة في عدد المُسجّلين لضريبة الشركات مع استمرارية زيادة المسجّلين لضريبة القيمة المُضافة والضريبة الانتقائية، والتوسّع في خدمات الهيئة، ما انعكس إيجابياً على حجم المعاملات المُنجزة في جميع قطاعات عملها، فيما عززت الهيئة تفاعلها مع المُتعاملين عبر قنواتها الرقمية المُبتكرة.

جاء ذلك في التقرير السنوي للهيئة الاتحادية للضرائب لعام 2025، الذي أصدرته عبر موقعها الإلكتروني.

وأشار التقرير إلى أنه في ما يتعلق بالاسترداد الضريبي خلال عام 2025 بلغ العدد الإجمالي لطلبات استرداد ضريبة القيمة المُضافة للسياح نحو 1.7 مليون طلب استرداد، وبلغ عدد طلبات استرداد ضريبة القيمة المضافة عن بناء مساكن المواطنين المُشيَّدة حديثاً أكثر من ٧٠٠٠ طلب، بالإضافة إلى 289 طلباً لمحال التجزئة للتسجيل في النظام الإلكتروني لرد ضريبة القيمة المضافة للسياح.