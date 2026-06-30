«الرقابة المالية بدبي» ينضم إلى مزودي التعليم المهني المعتمدين من أميركا

أعلن جهاز الرقابة المالية بدبي عن حصول أكاديمية الجهاز على اعتماد الجمعية الوطنية الأميركية لمجالس المحاسبة الحكومية «NASBA» كمزود معتمد لساعات التعليم المهني المستمر، في إنجاز نوعي يعزز مكانة الأكاديمية مركزاً متخصصاً للتطوير المهني والتعلم المستمر وفق أعلى المعايير العالمية.

وأصبحت الأكاديمية، بموجب هذا الاعتماد، مخولة بمنح ساعات التعليم المهني المستمر المعترف بها دولياً لجميع برامجها التدريبية، سواء المخصصة لموظفي الجهاز أو البرامج المفتوحة للمشاركين من الجهات الخارجية، والتي تُقدم حضورياً أو افتراضياً.

كما يتيح ذلك لحاملي الشهادات المهنية المتخصصة الاستفادة من برامج الأكاديمية لاستيفاء متطلبات التعليم المهني المستمر والحفاظ على صلاحية شهاداتهم المهنية، بما في ذلك شهادات «CPA» و«CIA» و«CMA» وغيرها من الشهادات ذات الصلة.

وقال مدير عام جهاز الرقابة المالية بدبي، عبدالرحمن الحارب، إن «حصول أكاديمية الجهاز على اعتماد الجمعية الوطنية الأميركية لمجالس المحاسبة الحكومية، يمثل إنجازاً مؤسسياً يعكس التزام الجهاز بتبني أفضل المعايير العالمية في بناء القدرات وتطوير الكفاءات المهنية».