«أدنوك للإمداد» ترفع توجيهاتها المالية لعام 2026

أعلنت شركة «أدنوك للإمداد والخدمات»، أمس، رفع توجيهاتها المالية لعام 2026 بأكمله، بما يعكس الأداء الفعلي المحقق خلال الربع الثاني من هذا العام، وأكدت الشركة استمرار الأداء القوي لقطاع الشحن البحري لديها، موضحة أن التوجيهات المحدّثة تعكس الأداء الفعلي منذ بداية العام وحتى تاريخه، ما يعكس استمرار قوة السوق، بينما تظل نتائج العام بأكمله مرتبطة بدرجة كبيرة بتطورات حالة عدم الاستقرار، ومستويات عدم اليقين على الصعيد الإقليمي.

وأشارت إلى تأثر قطاع التعاقدات البحرية لدى الشركة إيجاباً بالتحسن التدريجي في أحجام مناولة المواد، ضمن منصة الخدمات اللوجستية المتكاملة، ومن المقرر الإعلان عن نتائج الربع الثاني من 2026 في 11 أغسطس.