«فارين كابيتال بارتنرز» تفتتح مكتباً جديداً في «دبي المالي العالمي»

أعلنت شركة «فارين كابيتال بارتنرز» افتتاح مكتب جديد في مركز دبي المالي العالمي، وذلك مع تأسيس شركة «فارين كابيتال المحدودة»، التابعة والمملوكة بالكامل في دولة الإمارات وتخضع لتنظيم وإشراف سلطة هيئة دبي للخدمات المالية.

ويأتي توسع «فارين» في الإمارات بعد نجاحها في تطوير أعمالها بأوروبا، ليمثل مرحلة جديدة في تطورها الدولي.

وقال المؤسس المشارك رئيس شركة «فارين كابيتال ماركتس»، جوزيبي بيروني، إن «مركز دبي المالي العالمي يعد أحد المراكز المالية العالمية الرائدة، ويوفر الطاقة والكفاءات وشبكات التواصل التي تحتاجها شركة مثل شركتنا لتحقيق النمو».

بدوره، قال كبير المسؤولين التنفيذيين مدير شركة «فارين كابيتال ماركتس»، جياكومو دي ناردس، والذي سيتولى قيادة المكتب الجديد، إن «دبي رسخت مكانتها كواحدة من أكثر المنظومات المالية ديناميكية وابتكاراً في العالم».

من جانبه، قال الرئيس التنفيذي لتطوير الأعمال في سلطة مركز دبي المالي العالمي، سلمان جعفري، إن قرار «فارين كابيتال بارتنرز» الانضمام إلى المركز يؤكد قوته ومكانته الراسخة بوصفه خياراً مفضلاً للشركات المالية الخاضعة للتنظيم الدولي.