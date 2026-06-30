«المركزي» يمنح «أدين» ترخيصاً لتوسيع قدراتها التشغيلية

أعلنت شركة «أدين»، المتخصصة عالمياً في مجال التكنولوجيا المالية، حصولها على ترخيص خدمات الدفع للتجزئة من الفئة الثانية من مصرف الإمارات العربية المتحدة المركزي، في خطوة استراتيجية تعزز حضور الشركة في السوق الإماراتية.

ويسهم هذا الترخيص في تعزيز قدرة الشركة على توسيع إمكاناتها التشغيلية في دولة الإمارات، ويمنحها التحكم الكامل في عمليات التسوية المحلية دون الاعتماد على أطراف خارجية، كما يضمن تعزيز الرقابة على عمليات الامتثال، مع دعم المدفوعات الآمنة والمتوافقة مع المعايير المحلية للتجار.

وفي تعليقها على هذا الإعلان، قالت رئيسة قسم إدارة المخاطر والامتثال في «أدين»، مارييت سوارت: «نتبنّى في (أدين) رؤية طويلة الأمد للابتكار المسؤول انطلاقاً من إيماننا بأن التكنولوجيا وحدها لا تكفي لخدمة المؤسسات والمنصات الكبرى، بل يتطلب ذلك بنية تحتية قوية ومملوكة بالكامل، تقلل الاعتماد على الوسطاء وتحمي العملاء من مخاطر الأطراف الخارجية. ويتيح هذا النهج مستويات أعلى من الأمان والتحكم، إلى جانب مرونة أكبر في التوسع».

من جانبه، قال رئيس قسم الشرق الأوسط في «أدين»، ديمانتاس جريجارافيسيوس: «تتمتع دولة الإمارات بمكانة رائدة في مجال التجارة الرقمية. ويشكل هذا الترخيص محطة مهمة في مسار نمونا، حيث أصبحت عملياتنا المحلية تتميز بمستويات أعلى من التحكم والموثوقية والابتكار، مع الحفاظ على نموذج المنصة الموحدة. ويعكس هذا التطور في الوقت ذاته، الرؤية الوطنية الرامية إلى تسريع نمو الاقتصاد الرقمي وبناء منظومة متكاملة للتجارة والابتكار».