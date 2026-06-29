جهاز الرقابة المالية بدبي ينضم إلى مزودي التعليم المهني المعتمدين من "NASBA" الأميركية

أعلن جهاز الرقابة المالية بدبي عن حصول أكاديمية الجهاز على اعتماد الجمعية الوطنية الأمريكية لمجالس المحاسبة الحكومية كمزود معتمد لساعات التعليم المهني المستمر، في إنجاز نوعي يعزز مكانة الأكاديمية كمركز متخصص للتطوير المهني والتعلم المستمر وفق أعلى المعايير العالمية.

ويأتي هذا الاعتماد في إطار التزام الجهاز المتواصل بالاستثمار في رأس المال البشري، وتطوير القدرات المهنية للكوادر الوطنية والمتخصصة، من خلال توفير برامج تدريبية وتطويرية متوافقة مع أفضل الممارسات والمعايير الدولية، بما يسهم في تعزيز الكفاءة المؤسسية، ورفع جاهزية الكفاءات لمواكبة المتغيرات المهنية المتسارعة.

ويعكس هذا الإنجاز التزام أكاديمية الجهاز بتطبيق معايير عالمية رفيعة في تصميم وتنفيذ البرامج التدريبية والتطويرية، وضمان جودة المحتوى العلمي، وكفاءة المدربين والخبراء، وفاعلية مخرجات التعلم، بما يرسخ دور الأكاديمية كمنصة معرفية متقدمة تدعم بناء القدرات المهنية المتخصصة في مجالات الرقابة والتدقيق والحوكمة والقطاعات المرتبطة بها.

وبموجب هذا الاعتماد، أصبحت الأكاديمية مخولة بمنح ساعات التعليم المهني المستمر المعترف بها دولياً لجميع برامجها التدريبية، سواء المخصصة لموظفي الجهاز أو البرامج المفتوحة للمشاركين من الجهات الخارجية، والتي تُقدم حضورياً أو افتراضياً. كما يتيح ذلك لحاملي الشهادات المهنية المتخصصة الاستفادة من برامج الأكاديمية لاستيفاء متطلبات التعليم المهني المستمر والحفاظ على صلاحية شهاداتهم المهنية، بما في ذلك شهادات CPA وCIA وCMA وغيرها من الشهادات ذات الصلة.

وفي هذه المناسبة، قال عبدالرحمن الحارب، مدير عام جهاز الرقابة المالية بدبي: "يمثل حصول أكاديمية جهاز الرقابة المالية بدبي على اعتماد الجمعية الوطنية الأمريكية لمجالس المحاسبة الحكومية إنجازاً مؤسسياً يعكس التزام الجهاز بتبني أفضل المعايير العالمية في بناء القدرات وتطوير الكفاءات المهنية. كما يجسد حرصنا على توفير بيئة تعليمية وتطويرية متقدمة تدعم التعلم المستمر وترسخ ثقافة التميز والاحترافية في مختلف مجالات العمل الرقابي والمؤسسي."

وأضاف: "يأتي هذا الإنجاز انسجاماً مع رؤية دبي في الاستثمار في رأس المال البشري باعتباره المحرك الرئيسي للابتكار والتطوير والريادة المؤسسية، ويعزز من قدرة الجهاز على إعداد كوادر مؤهلة تمتلك المعارف والمهارات اللازمة لمواكبة المتغيرات المتسارعة واستشراف متطلبات المستقبل. ونؤمن بأن بناء القدرات ليس هدفاً بحد ذاته، بل ركيزة أساسية لتعزيز كفاءة الأداء المؤسسي وتحقيق أثر مستدام يدعم تنافسية دبي وريادتها العالمية في مختلف القطاعات."

من جانبه، قال عامر علي القرقاوي، المدير التنفيذي لقطاع الدعم المؤسسي في جهاز الرقابة المالية: "يجسد هذا الاعتماد ثمرة الجهود المستمرة لتطوير منظومة التدريب والتأهيل المهني وفق أفضل الممارسات الدولية، ويعزز القيمة المضافة التي تقدمها الأكاديمية لموظفي الجهاز وكذلك موظفي الجهات الخاضعة للرقابة. كما يتيح للمشاركين الاستفادة من برامج تدريبية معتمدة تمنح ساعات تعليم مهني مستمر معترف بها دولياً، بما يسهم في دعم مساراتهم المهنية، والمحافظة على متطلبات الشهادات الاحترافية، وتعزيز تنافسيتهم وكفاءتهم في مختلف مجالات العمل التخصصية."

ويواصل جهاز الرقابة المالية بدبي من خلال أكاديميته تطوير منظومة متكاملة للتعلم والتأهيل المهني، بما يدعم تحقيق أهدافه الاستراتيجية في بناء كوادر مؤهلة وقادرة على مواكبة التطورات المتسارعة، وتعزيز مستويات الأداء المؤسسي وفق أعلى المعايير المهنية العالمية.