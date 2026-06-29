الإمارات وبنما تبحثان تعزيز التجارة ودعم سلاسل الإمداد

بحث وزير التجارة الخارجية، الدكتور ثاني بن أحمد الزيودي، مع كبار المسؤولين من القطاعين العام والخاص في بنما، سبل تعزيز التعاون التجاري والاستثماري، وتوسيع آفاق الشراكة الاقتصادية بين البلدين، بما يدعم مسارات التنمية المستدامة، ويعزز التكامل الاقتصادي ومرونة سلاسل الإمداد العالمية، وذلك بحضور سفير دولة الإمارات لدى كولومبيا، سفير غير مقيم لدى بنما، محمد عبدالله بن خاطر الشامسي.

جاء ذلك خلال زيارة رسمية للزيودي ضمن «أيام التجارة الإماراتية»، على رأس وفد اقتصادي إماراتي رفيع المستوى، ضم مسؤولين حكوميين وقادة أعمال وممثلين عن عدد من الشركات الإماراتية إلى بنما.

وعقد الزيودي سلسلة من الاجتماعات مع عدد من كبار المسؤولين الحكوميين في بنما، حيث ركزت المباحثات على سبل تعزيز العلاقات الاقتصادية والتجارية والاستثمارية بين البلدين الصديقين، واستكشاف الفرص الواعدة في القطاعات ذات الاهتمام المشترك، والاستفادة من المكانة المحورية التي تتمتع بها دولة الإمارات وبنما في حركة التجارة العالمية، بما يسهم في تعزيز تدفق التجارة والاستثمارات بين الجانبين، لاسيما في القطاعات الاستراتيجية.

وشهدت الزيارة تنظيم طاولة مستديرة جمعت مستثمرين ورجال أعمال من دولة الإمارات وبنما، ناقشت الفرص التجارية والاستثمارية الواعدة في الأسواق المستهدفة لدى الجانبين، وآفاق تعزيز الشراكات بين القطاع الخاص في البلدين، بما يدعم تدفقات الاستثمار والتبادل التجاري، ويعزز النمو الاقتصادي المستدام.

وشارك الزيودي في جلسة نقاشية بعنوان «التنمية الاقتصادية وتعزيز الربط والتكامل العالمي»، نظمت ضمن أعمال المنتدى العالمي للقادة الذي عُقد في العاصمة البنمية بمناسبة الذكرى المئوية الثانية لمؤتمر بنما الأمفيكتيوني لعام 1826، أكد خلالها أن تسريع تطوير البنية التحتية، بما يشمل الموانئ والمطارات وشبكات النقل والخدمات اللوجستية، إلى جانب مواءمة الأطر التنظيمية وتوحيد المعايير وتسهيل الإجراءات الجمركية، يمثل ركائز أساسية لتعزيز التكامل الاقتصادي العالمي، وضمان انسيابية حركة التجارة.

وقال، إن تنويع القاعدة الإنتاجية، وربط الأنظمة الرقمية والتكنولوجية، ومزامنة الإجراءات بين الدول، تسهم في رفع كفاءة التجارة العالمية وتعزيز قدرة الاقتصادات على النفاذ إلى الأسواق الدولية.

وقام الزيودي ووفد الدولة بجولة ميدانية شملت قناة بنما ومنطقة بنما باسيفيكو الاقتصادية الخاصة، وعدداً من الشركات والمؤسسات الاقتصادية في بنما، للاطلاع على أنشطتها وفرص التعاون الممكنة مع الشركات الإماراتية.

وأكد الزيودي أن دولة الإمارات وبنما تمثلان بوابتين تجاريتين محوريتين للاقتصاد العالمي، وتواصلان تنسيق جهودهما المشتركة لدعم نظام التجارة الحرة القائم على القواعد، وتحفيز انسيابية حركة السلع، وترسيخ أمن ومرونة سلاسل الإمداد العالمية.

وقال إن الاجتماعات الموسعة والبنّاءة التي عقدها الوفد الإماراتي في بنما، تعكس الإرادة المشتركة للبلدين الصديقين لمواصلة الارتقاء بالعلاقات التجارية والاستثمارية إلى مستويات جديدة، وتوسيع مجالات التعاون بما يخدم المصالح المتبادلة، ويحقق نمواً اقتصادياً مستداماً.

وبلغت قيمة التجارة غير النفطية بين دولة الإمارات وبنما 186 مليون دولار خلال عام 2025، بنمو نسبته 49.7%، مقارنة بعام 2024، بما يعكس الزخم المتنامي في العلاقات الاقتصادية بين البلدين.