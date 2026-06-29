«كهرباء الشارقة» تطلق منصة رقمية لتعزيز الخدمات الحكومية

أعلنت هيئة كهرباء ومياه وغاز الشارقة عن إنجاز تطوير وتحديث منصتها الرقمية، المخصصة لتقديم الخدمات للجهات الحكومية في الإمارة، وذلك في خطوة تهدف إلى تعزيز الخدمات الإلكترونية، وتسريع وتيرة إنجاز المعاملات، وأوضح مدير إدارة الخدمات المشتركة بالهيئة، المهندس عبدالرحيم الزرعوني، أن الخطوة تأتي ضمن خطة الهيئة، لتوفير بيئة عمل ذكية تخدم المصلحة العامة، وتدعم ريادة الشارقة كمدينة عالمية مستدامة وصديقة للبيئة.