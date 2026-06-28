54.25 درهماً تراجعاً في سعر غرام الذهب خلال 4 أسابيع

سجلت أسعار الذهب انخفاضاً جديداً وبمعدلات كبيرة بنهاية الأسبوع الماضي، بقيم راوحت بين 4.75 و8 دراهم للغرام من مختلف العيارات، مقارنة بأسعاره بنهاية الأسبوع السابق له، بحسب مؤشرات الأسعار المعلنة في دبي والشارقة، فيما يستمر الانخفاض للأسبوع الرابع على التوالي، ليصل إجمالي قيمة تراجع غرام الذهب إلى 54.25 درهماً خلال أربعة أسابيع.

وأشار مسؤولو منافذ لتجارة الذهب والمجوهرات، لـ«الإمارات اليوم»، إلى أن الأسواق شهدت انتعاشاً ونمواً في الطلب على مبيعات منتجات الذهب، سواء من المشغولات أو السبائك، بدعم من مواصلة الانخفاضات الكبيرة التي يسجلها المعدن الأصفر، لافتين إلى أنه من المتوقع استمرار انتعاش المبيعات في الأسواق، خصوصاً خلال استمرار الأسعار عند معدلات مقاربة منخفضة.

أسعار الذهب

إلى ذلك، بلغ سعر غرام الذهب من عيار 24 قيراطاً، 492.75 درهماً، بانخفاض قيمته 8 دراهم، مقارنة بأسعاره في نهاية الأسبوع السابق. فيما سجل سعر الغرام عيار 22 قيراطاً، مبلغ 456.25 درهماً، بتراجع 7.5 دراهم. ووصل سعر الغرام عيار 21 قيراطاً، إلى 437.5 درهماً، بانخفاض بلغ 7.25 دراهم. كما وصل سعر الغرام من عيار 18 قيراطاً إلى 375 درهماً، وبتراجع بلغ 6.25 دراهم. وبلغ سعر عيار 14 قيراطاً، 292.5 درهماً بانخفاض وصل 4.75 دراهم.

من جانبه، قال نائب الرئيس التنفيذي في شركة «سالم الشعيبي للمجوهرات»، أحمد عنيزان، إن «تراجع أسعار الذهب بمعدلات كبيرة، حفزت العديد من المتعاملين على الإقبال على شراء منتجات الذهب بشكل عام، سواء من المشغولات بمختلف أنواعها أو من السبائك، وذلك مع ارتفاع الوعي والثقة لدى المتعاملين بأن المعدن الأصفر من المتوقع أن يعود للارتفاع خلال فترات مقبلة، وهو ما يرفع الثقة بمنتجات الذهب للادخار كمخزن للقيمة، مع استخداماتها المعتادة للزينة».

وأضاف أن «متغيرات الأسواق العالمية عززت من فرص تراجع أسعار المعدن الأصفر خلال الفترات الماضية، وهو ما أتاح المزيد من الفرص أمام المتعاملين لشراء متطلباتهم من الذهب خلال الفترة الأخيرة، ومن المتوقع استمرار الطلب في الأسواق عند استقرار مؤشرات الأسعار عند معدلات مقاربة».

من جهته، قال مدير المبيعات في شركة «بي تي سي» لتجارة الذهب، حسام الدين عبدالرحيم، إن «الأسواق تشهد خلال الفترة الحالية، إقبالاً من الأسر المستهلكة لشراء الهدايا من منتجات الذهب، للاستفادة من الحدود السعرية المنخفضة للمعدن الأصفر، والتي لها تأثيرات إيجابية في الأسواق، في انتعاش مبيعات منتجات الذهب بشكل عام، خصوصاً السبائك التي استحوذت بمختلف أنواعها، على الحصص الكبرى من الطلب، خلال الفترة الحالية، مع توجه العديد من المتعاملين لشراء منتجات بأغراض الادخار أو الاستثمار في ظل الأسعار المنخفضة».

واعتبر مدير شركة «دهكان لتجارة الذهب والمجوهرات»، جاي دهكان، أن «مواصلة أسعار الذهب انخفاضها وبمعدلات كبيرة، أسهم بشكل كبير في انتعاش المبيعات بأسواق الذهب، مع اعتبار العديد من المتعاملين لتلك الأسعار، على أنها فرصة للشراء، سواء من منتجات المشغولات أو السبائك بشكل عام»، لافتاً إلى أنه «من المنتظر استمرار وتيرة الطلب في الأسواق على منتجات الذهب بشكل أكبر خلال الأيام المقبلة».