«أوبن إيه آي» تؤجل إطلاق «GPT-5.6»

أعلنت شركة «أوبن إيه آي» المطورة لـ«شات جي بي تي»، أنها ستؤجل الإطلاق العام الكامل لأحدث سلسلة من نماذج الذكاء الاصطناعي «GPT-5.6»، استجابةً لطلب من الحكومة الأميركية، على أن يقتصر الوصول إليها في المرحلة الأولى على عدد محدود من الشركاء الموثوقين. وأوضحت الشركة، أنها بدأت «معاينة محدودة» لسلسلة «GPT-5.6» التي تضم ثلاثة نماذج هي «Sol» و«Terra» و«Luna». وقالت الشركة إنها استعرضت خطط الإطلاق وقدرات النماذج مع الحكومة الأميركية قبل الإعلان عنها، مضيفة أنها بدأت، بناءً على طلب الحكومة، إتاحة النماذج لمجموعة صغيرة من الشركاء الموثوقين، قبل طرحها على نطاق أوسع.