الاتحاد للطيران تدشّن رحلتها الافتتاحية إلى دكا بإشغال كامل

دشّنت الاتحاد للطيران، رحلتها الافتتاحية إلى دكا في 26 يونيو بإشغال كامل على متن طائرة «بوينغ 777». وتسهم هذه الوجهة الجديدة في تعزيز الربط التجاري وخدمات الشحن عبر ممر جنوب آسيا، استجابةً للطلب المتواصل على خدمات السفر والخدمات اللوجستية بين الدولتين.

وغادرت الرحلة «EY382» أبوظبي في تمام الساعة 22:00 يوم 26 يونيو، لتصل إلى مطار حضرة شاه جلال الدولي في دكا صباح اليوم التالي. وتُشغّل الخدمة الجديدة أربع رحلات أسبوعياً، باستخدام طائرات الاتحاد من طراز «بوينغ 777»، حيث توفر كل رحلة 28 مقعداً في درجة الأعمال قابلاً للتحول إلى سريرٍ مسطحٍ بالكامل، و374 مقعداً في الدرجة السياحية، إلى جانب سعة شحن كبيرة، بما يدعم النمو المتزايد في أحجام الشحن والطلب على سفر الضيوف.

وقال الرئيس التنفيذي لشركة الاتحاد للطيران، أنطونوالدو نيفيس: «يعكس الإقبال الكبير على رحلتنا الافتتاحية إلى دكا، والتي غادرت بكامل طاقتها الاستيعابية، قوة الروابط التي تجمع بين دولة الإمارات وبنغلاديش، والطلب المستمر الذي نشهده على هذه الوجهة في كل من قطاعي السفر والشحن. وتحتضن دولة الإمارات واحدة من أكبر الجاليات البنغلاديشية في العالم، وتوفر هذه الخدمة رابطاً مباشراً للعائلات التي تتخذ من البلدين وطناً لها، كما تشكل بوابة مريحة لأفراد الجالية البنغلاديشية المقيمين في دول مجلس التعاون الخليجي وأميركا الشمالية والمملكة المتحدة والمسافرين عبر أبوظبي».