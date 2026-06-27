«العربي للطاقة» يدرج صكوكاً بـ 500 مليون دولار في «ناسداك دبي»

رحّبت بورصة «ناسداك دبي» بإدراج صكوك بقيمة 500 مليون دولار، صادرة عن الصندوق العربي للطاقة، المؤسسة المالية متعددة الأطراف، والمختصة بالتمويل والاستثمار في قطاع الطاقة. وذكرت البورصة في بيان أمس، أن هذا الإدراج يعكس العلاقة الراسخة بين الصندوق العربي للطاقة و«ناسداك دبي»، ويسهم في تعزيز عمق وتنوّع سوق الصكوك في البورصة.

ويندرج الإصدار الجديد ضمن برنامج إصدار شهادات الثقة الخاص بالصندوق العربي للطاقة من خلال شركة «أبيكورب صكوك ليمتد» (APICORP Sukuk Limited)، ويشمل شهادات ثقة بقيمة 500 مليون دولار تُستحق في عام 2031.

وتحمل الصكوك، المصنفة ضمن فئة الدين غير المضمون ذات الأولوية، معدل ربح قدره 4.686%، وتم تسعيرها عند هامش 70 نقطة أساس فوق معدل «SOFR».

وجذب الإصدار طلبات اكتتاب تجاوزت 900 مليون دولار، مع تغطية تجاوزت ضعفي حجم الإصدار، ما أتاح تحسين شروط التسعير مقارنة بالتوجيهات الأولية.

وشهدت الصفقة طلباً قوياً ومتنوعاً عبر مختلف المناطق الجغرافية وفئات المستثمرين، حيث شملت قاعدة المستثمرين مؤسسات عالية الجودة، مثل البنوك المركزية، والجهات السيادية، والمؤسسات متعددة الأطراف، والوكالات «SSAs».

وقرع الرئيس التنفيذي للصندوق العربي للطاقة، خالد الرويغ، جرس افتتاح جلسة التداول في «ناسداك دبي»، إلى جانب الرئيس التنفيذي لسوق دبي المالي و«ناسداك دبي»، حامد علي، وعدد من كبار المسؤولين التنفيذيين من الجانبين.

وقال رئيس المالية لدى الصندوق العربي للطاقة، فيكي بهاتيا، إن هذه الصفقة تعكس قوة التصنيف الائتماني للصندوق، وقدرته على التعامل مع ظروف السوق الصعبة.من جهته، قال علي إن أحدث إدراج للصكوك من الصندوق العربي للطاقة يسهم في تعزيز عمق وتنوّع سوق الصكوك في «ناسداك دبي».

وتجاوزت القيمة الإجمالية للصكوك المدرجة في «ناسداك دبي»، حتى الآن، 98.6 مليار دولار، فيما تجاوزت القيمة الإجمالية لإدراجات أدوات الدين في البورصة 141 مليار دولار، عبر جهات إصدار سيادية ومتعددة الأطراف ومؤسسات مالية وشركات متنوعة.