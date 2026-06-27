«الاتحادية للضرائب» تستعرض مبادراتها لتأهيل الكوادر الإماراتية

أكد مدير عام الهيئة الاتحادية للضرائب، عبدالعزيز محمد الملا، الحرص على زيادة الاعتماد على الكفاءات الإماراتية في المنظومة الضريبية، مشيراً إلى أن الهيئة تنتهج استراتيجية متكاملة لتوسيع قاعدة الكوادر الضريبية الوطنية التي تتميز بارتفاع مستوى الوعي والقابلية للتطور المهني المستمر، لجذب مزيد من المواطنين للعمل في القطاع الضريبي الاستراتيجي الواعد.

جاء ذلك، خلال افتتاح «مجلس المتعاملين» الذي عقدته الهيئة حول «الوكيل الضريبي الإماراتي»، ضمن منصة «مجالس المتعاملين» المتكاملة التي تهدف إلى تسهيل التواصل بين المتعاملين وحكومة دولة الإمارات، للاستماع إلى مقترحاتهم وتفضيلاتهم.

وقال الملا، إن هذا اللقاء يأتي في إطار سلسلة اللقاءات التي تنظمها الهيئة للتواصل المباشر مع المعنيين بالقطاع الضريبي من مختلف فئات المجتمع، لتعزيز الثقافة الضريبية، والتعرف إلى الآراء والمقترحات التي من شأنها المساهمة في التشجيع على الامتثال الطوعي بسهولة دون معوقات، لضمان التطوير المستمر لخدمات الهيئة.

وأكد أهمية الدور الذي يقوم به الوكلاء الضريبيون، باعتبارهم من العناصر الأساسية لنجاح المنظومة الضريبية، خصوصاً أن ممارسة هذه المهنة تتطلب مؤهلات علمية، وكفاءات رفيعة المستوى، وخبرات عملية تُمكن الوكيل الضريبي المواطن من تأدية دوره بالدقة والمعايير المطلوبة، لمساعدة الخاضعين للضريبة على القيام بالتزاماتهم بكفاءة، لافتاً إلى أن الممارسة المهنية الفعلية خلال السنوات الماضية أكدت أن المواطن قادر على التميز والتفاعل مع منظومة العمل الضريبي والمالي بكفاءة فائقة.