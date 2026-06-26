دبي تسجل أكبر دورة إطلاق مشروعات عقارية نصف سنوية في تاريخها

أظهر رصد أعدته شركة «دبليو كابيتال» للوساطة العقارية، أن القيمة الإجمالية للمشروعات العقارية الجديدة والمعلنة في دبي منذ بداية عام 2026، تجاوزت 275 مليار درهم، في مؤشر يعكس استمرار الزخم الاستثنائي الذي يشهده القطاع العقاري، ويعزز دخول الإمارة أكبر دورة إطلاق مشروعات عقارية جديدة نصف سنوية في تاريخها.

وبحسب الرصد، تشمل تلك المشروعات، 250 مشروعاً عقارياً جديداً تم إطلاقها وتسجيلها لدى دائرة الأراضي والأملاك في دبي حتى نهاية مايو الماضي، بقيمة تقارب 75 مليار درهم، إضافة إلى المشروع العمراني العملاق الذي أعلنت عنه شركة «إعمار العقارية» خلال يونيو الجاري، بقيمة تصل إلى 200 مليار درهم.

وأشار الرصد إلى أن المشروعات التي تم إطلاقها خلال الأشهر الخمسة الأولى من العام تضم نحو 59.4 ألف وحدة سكنية، و10.8 آلاف فيلا، ما يعكس استمرار التركيز على القطاع السكني باعتباره المحرك الرئيس للنمو العقاري في دبي، مدعوماً بالطلب القوي من المشترين والمستثمرين المحليين والدوليين.

وأكد الرصد أن الأرقام الحالية تعكس استمرار موجة التوسع العقاري التي تشهدها الإمارة منذ سنوات عدة، في ظل النمو السكاني المتسارع، وارتفاع معدلات الطلب على التملك، وتدفق رؤوس الأموال العالمية الباحثة عن بيئة استثمارية مستقرة وعوائد مجزية.

وتشير المقارنات التاريخية إلى أن دبي شهدت خلال عام 2025 إطلاق 648 مشروعاً عقارياً جديداً من قبل 258 شركة تطوير عقاري، تضمنت أكثر من 167 ألف وحدة سكنية بقيمة تقديرية بلغت نحو 463 مليار درهم، مقارنة مع 145 ألف وحدة بقيمة 360.1 مليار درهم خلال عام 2024، بنمو بلغ 15.2% في عدد الوحدات، و28.4% في القيمة الإجمالية للمشروعات.

كما واصلت الشقق السكنية هيمنتها على المعروض الجديد خلال العام الماضي، بعدما استحوذت على نحو 88.8% من إجمالي الوحدات المطروحة، فيما سجلت الفلل ومنازل «التاون هاوس» نمواً ملحوظاً من حيث القيمة الإجمالية، مدفوعة بزيادة الطلب على المجتمعات السكنية المتكاملة والمشروعات منخفضة الكثافة.

وقال رئيس مجلس إدارة شركة «دبليو كابيتال» للوساطة العقارية، وليد الزرعوني، إن الأرقام المسجلة خلال النصف الأول من عام 2026، تعكس الثقة الكبيرة التي يتمتع بها القطاع العقاري في دبي، سواء من جانب المطورين أو المستثمرين، مؤكداً أن الإمارة نجحت في ترسيخ مكانتها واحدة من أكثر الأسواق العقارية نشاطاً وجاذبية على مستوى العالم.

وأضاف أن «وصول قيمة المشروعات الجديدة والمعلنة إلى نحو من 300 مليار درهم خلال أقل من ستة أشهر يعد مؤشراً استثنائياً يعكس قوة الطلب الحقيقي على العقار في دبي، وليس مجرد نشاط تطويري تقوده التوقعات».

وتابع الزرعوني: «ما نشهده اليوم هو استمرار لدورة نمو مدعومة بعوامل اقتصادية وسكانية واستثمارية قوية، تشمل زيادة عدد السكان، وتوسع قاعدة المستثمرين الدوليين، وارتفاع الطلب على السكن والتملك طويل الأجل».

وأشار إلى أن السوق العقارية في دبي أصبحت أكثر نضجاً وقدرة على استيعاب المشروعات الجديدة مقارنة بالسنوات السابقة، بفضل تطور البيئة التنظيمية، وتعزيز مستويات الشفافية، ووجود منظومة تشريعية متقدمة تحمي حقوق المستثمرين والمطورين على حد سواء.