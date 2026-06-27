«المالية» تطلق المرحلة التجريبية لنظام الفوترة الإلكترونية

نظمت وزارة المالية، بالتعاون مع الهيئة الاتحادية للضرائب، فعالية للتوعية بنظام الفوترة الإلكترونية في الدولة وذلك بإمارة الشارقة، بحضور عدد من المختصين من الجانبين إلى جانب ممثلين عن شركات القطاع الخاص.

وأفادت الوزارة في بيان، بأن الفعالية شهدت حضوراً موسعاً من ممثلي قطاع الأعمال والشركات الخاضعة للنظام، بالتزامن مع الإعلان الرسمي عن انطلاق المرحلة التجريبية لنموذج «5-Corner Model» للفوترة الإلكترونية، في خطوة تُمثل محطة محورية نحو التطبيق التدريجي والآمن والناجح لنظام الفوترة الإلكترونية على مستوى الدولة.

وسلطت الفعالية الضوء على الأهمية الاستراتيجية لهذه المرحلة التجريبية التي تشهد مشاركة فاعلة من الجهات المعنية ومزودي الخدمات المعتمدين، بهدف اختبار الأنظمة والتكامل الفني وتأمين أعلى مستويات الجاهزية.

وجرى استعراض الخطوات المقبلة المحددة بدقة ضمن خطة تطبيق نظام الفوترة الإلكترونية، تزامناً مع تفعيل نموذج «5-Corner Model» للفوترة الإلكترونية، تمهيداً لاستكمال إجراءات الربط والبدء في إرسال وتبادل الفواتير الإلكترونية بشكل آمن وفعّال.

وأكد وكيل وزارة المالية، يونس حاجي الخوري، أن إطلاق المرحلة التجريبية ومواصلة تنظيم اللقاءات التوعوية بنظام الفوترة الإلكترونية يعكسان النهج والدعم المتكامل الذي تحرص الدولة على تقديمه لضمان الانتقال المرن للقطاع الخاص نحو تطبيق نظام الفوترة الإلكترونية.

ودعا الخوري مجتمع الأعمال والأشخاص الخاضعين لمتطلبات نظام الفوترة الإلكترونية إلى المبادرة باتخاذ الإجراءات الاستباقية اللازمة، ومواكبة الخطة المعتمدة للتطبيق.