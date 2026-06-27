تداولات الأسهم المحلية تتجاوز 11 مليار درهم في أسبوع

تجاوزت سيولة أسواق المال المحلية، خلال تعاملات الأسبوع الماضي، 11.04 مليار درهم، موزعة بواقع أربعة مليارات درهم في سوق دبي المالي، و7.04 مليارات درهم في سوق أبوظبي للأوراق المالية، وذلك بعد التداول على 2.94 مليار سهم عبر تنفيذ 209 آلاف و85 صفقة.

وبلغ رأس المال السوقي للأسهم المدرجة في السوقين، نحو 3.89 تريليونات درهم، موزعة بواقع 993.12 مليار درهم لأسهم سوق دبي، و2.896 تريليون درهم للأسهم المدرجة في سوق أبوظبي. وأغلق مؤشر «دبي المالي» فوق مستوى 6018.35 نقطة، بينما أغلق مؤشر «أبوظبي للأوراق المالية» عند 9880 نقطة.

واستحوذت أسهم القطاع العقاري في «دبي المالي» على ما نسبته 47.89% من إجمالي قيمة التداولات في السوق، بما يعادل 1.91 مليار درهم، وذلك بقيادة سهم «إعمار العقارية» الذي استأثر بتداولات تقدر بـ1.48 مليار درهم، فيما بلغت التداولات على أسهم قطاع البنوك 724.17 مليون درهم، تلته أسهم قطاع الصناعة، حيث بلغت التداولات على أسهم الشركات المدرجة نحو 446.27 مليون درهم.

وخلال تعاملات الأسبوع، اتجه المستثمرون المواطنون في سوق دبي المالي إلى الشراء بصافي استثمار بلغ نحو 450 مليون درهم، بعد أن سجلوا مشتريات بقيمة 2.33 مليار درهم، مقابل مبيعات بقيمة 1.88 مليار درهم، فيما اتجه المستثمرون الأجانب في سوق أبوظبي للأوراق المالية إلى الشراء بصافي استثمار بلغ نحو 364.86 مليون درهم، بعد أن سجلوا مشتريات بقيمة 2.92 مليار درهم، مقابل مبيعات بقيمة 2.56 مليار درهم.