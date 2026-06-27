«ديوا» تعزز الشراكة مع «سيمنس للطاقة»

جددت هيئة كهرباء ومياه دبي «ديوا» وشركة «سيمنس» للطاقة، التزامهما بمواصلة تعزيز التعاون وتبادل المعارف والخبرات في المجالات ذات الاهتمام المشترك، مؤكدتين حرصهما على تعزيز الشراكة الاستراتيجية طويلة الأمد. جاء ذلك خلال ورشة عمل نظمتها «ديوا» مع «سيمنس»، أكدت أهمية توسيع نطاق استخدام الذكاء الاصطناعي في المشتريات، والتحول نحو أنظمة مشتريات قائمة على البيانات.

وهدفت الورشة إلى تبادل أفضل الممارسات، واستكشاف فرص الابتكار والتحول الرقمي والتحسين المستمر في مجالات سعادة الموظفين والمتعاملين، والاستدامة، والصحة والسلامة، وغيرها.