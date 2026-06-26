افتتاح مصنع لأجهزة تكنولوجيا المعلومات المؤسسية في «دبي للسيليكون»

شهد سمو الشيخ أحمد بن سعيد آل مكتوم، رئيس سلطة دبي للمناطق الاقتصادية المتكاملة «دييز»، افتتاح المقر الرسمي والمنشأة التصنيعية الأولى لشركة «كيرنو إنتربرايسز» (Kerno Enterprises) في واحة دبي للسيليكون، المنطقة الاقتصادية المتخصصة في مجال المعرفة والابتكار، والمنضوية تحت مظلة سلطة دبي للمناطق الاقتصادية المتكاملة (دييز).

وتفقّد سموه المنشأة الجديدة، واطلع على خطوط الإنتاج المتقدمة، ومراحل التجميع والفحص وضمان الجودة، إلى جانب استعراض مجموعة من الحلول التي تُطورها الشركة في مجالات خوادم الذكاء الاصطناعي والحوسبة عالية الأداء والخوادم المؤسسية وأنظمة التخزين.

واستمع سموه إلى شرح حول مصنع «كيرنو إنتربرايسز»، الذي يُعد الأول من نوعه لأجهزة تكنولوجيا المعلومات المؤسسية في دولة الإمارات، وإسهام الشركة في تعزيز مكانة دبي مركزاً للتكنولوجيا المتقدمة والتصنيع المعرفي، حيث تعمل على تصميم وتطوير وتصنيع حلول تقنية آمنة داخل الدولة، بما يدعم التوجهات الوطنية الهادفة إلى تعزيز السيادة التكنولوجية، وتوطين الصناعات المتقدمة، وتطوير بنية تحتية رقمية قادرة على مواكبة متطلبات الذكاء الاصطناعي والاقتصاد الرقمي.

وأكد سمو الشيخ أحمد بن سعيد آل مكتوم أن دبي تواصل - بفضل رؤية صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله - ترسيخ مكانتها وجهة عالمية للشركات التكنولوجية والصناعات المتقدمة، من خلال بيئة أعمال متكاملة، وبنية تحتية عالمية المستوى، ومنظومة اقتصادية قادرة على استقطاب المشروعات النوعية التي تصنع قيمة مضافة للاقتصاد.

وقال سموه: «يمثّل افتتاح مقر ومنشأة (كيرنو إنتربرايسز) في واحة دبي للسيليكون إضافة نوعية إلى منظومة التصنيع المتقدم في دبي ودولة الإمارات، وتعكس هذه الخطوة أهمية الاستثمار في القطاعات القائمة على المعرفة والابتكار والتكنولوجيا».

وأضاف سموه: «التصنيع التكنولوجي المتقدم يشكل ركيزة مهمة في بناء اقتصاد المستقبل، وتعزيز الجاهزية الرقمية، ودعم مسيرة التنويع الاقتصادي، بما ينسجم مع مستهدفات أجندة دبي الاقتصادية (D33) في ترسيخ موقعها ضمن أفضل المدن الاقتصادية عالمياً».

من جهته، قال وزير التجارة الخارجية، الدكتور ثاني بن أحمد الزيودي: «يمثل افتتاح منشأة (كيرنو إنتربرايسز) في واحة دبي للسيليكون خطوة مهمة ضمن مسار دولة الإمارات نحو بناء اقتصاد أكثر تنوعاً وتنافسية، قائم على المعرفة والابتكار والتكنولوجيا المتقدمة، كما يعكس قدرة الدولة على استقطاب الاستثمارات النوعية في قطاعات اقتصاد المستقبل، وتحويلها إلى مشروعات صناعية وتقنية تسهم في تعزيز القيمة المضافة للاقتصاد الوطني».

وأضاف: «تنسجم هذه المنشأة مع توجهات دولة الإمارات في تطوير منظومة متقدمة للتجارة والاستثمار، وتعزيز مكانتها مركزاً عالمياً للصناعات المتقدمة والتقنيات الرقمية. فتمكين الشركات من تصميم وتطوير وتصنيع حلول عالية الأداء داخل الدولة يدعم تنافسية الصادرات الوطنية، ويفتح آفاقاً أوسع أمام الشراكات الدولية».

بدوره، قال الرئيس التنفيذي لـ«دييز»، الدكتور محمد الزرعوني: «يعكس افتتاح مقر (كيرنو إنتربرايسز) ومنشأتها التصنيعية في واحة دبي للسيليكون الدور المتنامي للواحة بوصفها منصة متخصصة للشركات القائمة على التكنولوجيا والمعرفة والابتكار، كما يؤكّد قدرة منظومة (دييز) على استقطاب الاستثمارات النوعية التي تدعم القطاعات المستقبلية، وتوفر للشركات بيئة متكاملة للنمو والتوسّع وتطوير حلول متقدمة من دبي إلى الأسواق الإقليمية والعالمية».

وأضاف الزرعوني: «يمثّل وجود (كيرنو إنتربرايسز) في واحة دبي للسيليكون إضافة مهمة إلى مجتمع الأعمال التكنولوجي في دبي، لاسيما أن الشركة تعمل في مجال يرتبط مباشرة بتصنيع أجهزة تكنولوجيا المعلومات المؤسسية والبنية التحتية الرقمية الآمنة. ونأمل أن تُسهم هذه المنشأة في تعزيز قدرات التصنيع التكنولوجي المحلي، ودعم جاهزية دبي لمستقبل الاقتصاد الرقمي والذكاء الاصطناعي».

من جانبه، قال المؤسس المشارك والرئيس التنفيذي لشركة «كيرنو إنتربرايسز»، كريستوفر كاسويل: «يشكّل افتتاح مقرنا ومنشأتنا التصنيعية في واحة دبي للسيليكون محطة محورية في مسيرة كيرنو، ويؤكّد التزامنا بتطوير وتصنيع أجهزة تكنولوجية متقدمة داخل دولة الإمارات، تنسجم مع توجّهات الدولة في دعم التصنيع المتقدّم والاقتصاد الرقمي، ونتطلّع من خلالها إلى تلبية الطلب المتنامي على حلول الحوسبة والذكاء الاصطناعي السيادية عالية الأداء المُصمّمة والمصنّعة في الدولة».

وأضاف: «جاء اختيار الواحة لاستضافة المنشأة انطلاقاً من مكانتها كمركز رائد للمعرفة والابتكار وتقنيات المستقبل، وما توفره من بيئة محفزة لنمو الشركات التكنولوجية المتقدمة. وتنسجم هذه الخطوة مع رؤية الشركة لتطوير وتصنيع تقنيات عالمية المستوى داخل دولة الإمارات، مستفيدةً من البنية التحتية المتطورة للواحة، ومنظومتها المتكاملة التي تجمع بين المواهب التقنية والشركاء الاستراتيجيين وممكنات الأعمال اللازمة للتوسع والابتكار».

• 60 ألف مُنتَج تقني سنوياً

تتمتع منشأة «كيرنو إنتربرايسز» في واحة دبي للسيليكون بطاقة إنتاجية تتجاوز 60 ألف منتج تقني سنوياً، بما يشمل خوادم الذكاء الاصطناعي عالية الأداء، والخوادم الشاملة، وخوادم الحوسبة الطرفية، ومنصات «x86» متعددة الاستخدامات المطوّرة بالكامل داخل الدولة، إضافة إلى أنظمة التخزين المؤسسية للمهام الحساسة.

أحمد بن سعيد:

برؤية محمد بن راشد.. دبي تواصل ترسيخ مكانتها وجهةً عالميةً لشركات الصناعات المتقدمة.