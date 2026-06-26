«غرفة دبي» تستعرض الفرص في بولندا والمجر

نظمت غرفة تجارة دبي، إحدى الغرف الثلاث العاملة تحت مظلة غرف دبي، أمس، فعالية جديدة ضمن مبادرة «فرص الأعمال تحت المجهر»، الهادفة إلى مساعدة الشركات المحلية على استكشاف فرص التوسّع في أسواق المجر وبولندا، واستعرضت الفعالية التي استقطبت 130 مشاركاً، أهم فرص التجارة والاستثمار وآليات مزاولة الأعمال في هذه الدول الواقعة في أوروبا الوسطى، وتعرّف الحضور على أهم القطاعات الاقتصادية الواعدة في البلدين.

وذكرت الغرفة، في بيان، أن مخرجات الفعالية، تُشكل نقطة ارتكاز لبرنامج مبادرة «آفاق جديدة للتوسّع الخارجي»، مشيرة إلى أنها تخطط لتنظيم بعثات تجارية إلى المجر وبولندا خلال الربع الأخير من العام الجاري.