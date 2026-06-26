تسجيل 182 شركة جديدة في «دبي المالي العالمي» خلال 2025

أصدرت سلطة دبي للخدمات المالية، الجهة التنظيمية المستقلة للخدمات المصرفية والمالية والأسواق في مركز دبي المالي العالمي، أمس، التقرير السنوي لأداء السلطة خلال عام 2025، بعنوان «ريادة مستقبل الأسواق المالية».

ووفقاً لهذا التقرير، فقد سجلت السلطة ورخصت 182 شركة جديدة، ليصل إجمالي الجهات الخاضعة للتنظيم إلى 1050 جهة، بزيادة 16%، مقارنة بعام 2024.

وتشمل قطاعات الخدمات المصرفية وأسواق رأس المال، وإدارة الثروات والأصول والتأمين والتكنولوجيا المالية.

ومنذ انتهاء فترة التقرير في 31 ديسمبر 2025، تقدمت دبي لتحتل المركز السابع عالمياً في مؤشر المراكز المالية العالمية (39)، الصادر في مارس 2026، مسجلة بذلك أعلى تصنيف من نوعه في تاريخها.

وقال رئيس مجلس إدارة السلطة، فاضل العلي، إن السلطة تواصل مسيرتها في دعم النمو المتصاعد لمركز دبي المالي العالمي، تماشياً مع مستهدفات أجندة دبي الاقتصادية، واستراتيجيات مركز دبي المالي العالمي 2030، الرامية إلى ترسيخ مكانة الإمارة ضمن المراكز الأربعة الأولى عالمياً في التمويل والاستثمار والابتكار بحلول عام 2033.

وأضاف: «بلغ عدد الجهات الخاضعة للتنظيم في منظومتنا الرقابية 1050 جهة، وتضم هذه المنظومة اليوم الأغلبية العظمى من البنوك العالمية ذات الأهمية النظامية، إلى جانب شبكة واسعة من مديري الثروات والأصول، وشركات أسواق رأس المال والمصارف وشركات التأمين والتدقيق، وشركات الخدمات المهنية».

بدوره، قال الرئيس التنفيذي لسلطة دبي للخدمات المالية، مارك ستيوارد، إن النمو الذي تم تحقيقه خلال عام 2025 يؤكد تجذر ورسوخ الثقة بمكانة المركز وإمارة دبي، والتوسع الكمي والنوعي في منظومته المتكاملة التي تستند إلى بيئة تنظيمية دولية قائمة على تقييم المخاطر تُشرف عليها سلطة دبي للخدمات المالية.

وتواصل سلطة دبي للخدمات المالية جهودها في تعزيز وتوسيع منظومة أسواق رأس المال في دبي، من خلال التحسينات التنظيمية، والتعزيزات في البنية التحتية، والمبادرات الهادفة إلى زيادة مشاركة الأسواق وتعزيز ثقة المستثمرين.

وبلغت القيمة الإجمالية لإدراجات السندات الجديدة 30.6 مليار دولار خلال عام 2025، ليصل إجمالي الإدراجات القائمة إلى 147.4 مليار دولار.

وحافظ مركز دبي المالي العالمي على مكانته كأحد أبرز مناطق الاختصاص في مجال الصكوك، حيث بلغ حجم الصكوك المدرجة فيه 107.9 مليارات دولار.

وشهدت سوق التداول خارج البورصة نمواً غير مسبوق في القيمة وحجم التداولات بتسجيلها 13 تريليون دولار في الربع الرابع من عام 2025.

وفي إدارة الثروات والأصول، يواصل هذا القطاع ترسيخ مكانته كركيزة جوهرية في منظومة مركز دبي المالي العالمي.

وتوسع قطاع إدارة الصناديق ليضم 121 شركة مرخصة، بأصول تحت الإدارة تصل إلى 176 مليار دولار، ما يعكس المكانة المتنامية لدولة الإمارات كوجهة مفضلة لهيكلة وإدارة الصناديق.

وبشكل أوسع، يضم القطاع أكثر من 320 شركة مرخصة بأصول استشارية تبلغ 220 مليار دولار.

وأصبح مركز دبي المالي العالمي من بين المراكز الخمسة الكبرى عالمياً في صناديق التحوط، مع تسجيل 87 صندوقاً في المركز، من بينها اثنان من أكبر الصناديق على مستوى العالم.

وفي مجال الخدمات المصرفية، بلغ إجمالي الميزانية العمومية الموحدة للبنوك في مركز دبي المالي العالمي 251 مليار دولار بنهاية الربع الرابع من عام 2025، بزيادة قدرها 19% على أساس سنوي، وزيادة بنسبة 195%، مقارنة بنهاية عام 2015.

وتواصل البنوك الخاصة التوسع في عملياتها، حيث بلغ إجمالي الأصول الاستشارية 103.8 مليارات دولار، وهو ما يمثل نمواً سنوياً بنسبة 23%، وقاعدة متعاملين تضم أكثر من 14 ألف متعامل، ما يعزز مكانة المركز كحاضنة رائدة لأنشطة إدارة الثروات.

أما في قطاع التأمين، فقد واصل القطاع تحقيق نمو قوي ومطرد، مع زيادة بنسبة 15% في الجهات المرتبطة بالتأمين، ما يعزز مكانة مركز دبي المالي العالمي كمنصة إقليمية رائدة.

وحتى 31 ديسمبر 2025، ارتفع إجمالي أقساط التأمين المكتتبة إلى مستويات قياسية بواقع 4.24 مليارات دولار لشركات إعادة التأمين ومكتتبي إعادة التأمين، بينما سجل وسطاء التأمين 3.38 مليارات دولار.