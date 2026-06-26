ساعة ذكية مقاومة للماء بوظائف صحية

أعلنت شركة «هواوي» عن إطلاق ساعتها الذكية «Qingyun H3550» الجديدة، التي تتمتع بمقاومة الماء حتى عمق 50 متراً (5 ضغط جوي)، ما يجعلها مناسبة للسباحة.

وأوضحت الشركة الصينية أن ساعتها الذكية الجديدة تمتاز بهيكل مستطيل ذي حواف مستديرة، وهي مصنوعة من الألومنيوم، بينما يبلغ سُمكها 9.5 ملم.

وتشتمل الساعة على شاشة «AMOLED» قياس 1.82بوصة، وبدقة وضوح 480 × 408 بيكسل، بينما تصل شدة السطوع إلى 2500 قنديلة، ما يضمن وضوح الرؤية حتى تحت أشعة الشمس المباشرة أثناء التمارين الرياضية في الهواء الطلق، بينما يتم استعمال الساعة بوساطة تاج رقمي وزر جانبي.

وتقدم الساعة الذكية «Qingyun H3550» العديد من الوظائف الصحية المهمة، مثل قياس معدل ضربات القلب، وقياس نسبة تشبع الأكسجين في الدم، إضافة إلى تتبع النوم.

كما تشتمل الساعة على مدرب رياضي على شكل «باندا كرتونية»، مصمم لعرض تمارين يمكن أداؤها على المكتب من دون أي تحضير مسبق.