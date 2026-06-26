«شاهد الآن مباريات كأس العالم».. مفتاح القراصنة لسرقة بيانات الأفراد

حذّر خبراء مختصون في التقنية والأمن الرقمي من هجمات إلكترونية موسعة، تستغل تزايد الإقبال على مشاهدة مباريات كأس العالم لكرة القدم، عبر روابط مزورة ومشبوهة لسرقة بيانات الأفراد، واختراق حساباتهم سواء للبريد الإلكتروني أو وسائل التواصل الاجتماعي.

وأوضحوا لـ«الإمارات اليوم» أن من أبرز الطرق الشائعة المستخدمة في هجمات سرقة البيانات، والتي يجب الانتباه لها، الإعلان عن عروض بأسعار مغرية لفك تشفير المباريات بشكل غير قانوني، واستغلال التسجيل للبيانات ومحاولة الدفع، أو روابط مشبوهة لعرض البث المباشر والمشاهدة للمباريات.

وأضافوا أنه عند الضغط على الروابط وكلمة «شاهد» التي بداخلها، يتم الاختراق، لافتين إلى أنه كلما زاد الإقبال على مشاهدة المباريات مع تطور أدوار البطولة، زادت محاولات الهجمات والاختراق.

وكانت تقارير دولية قد كشفت أن النطاقات الاحتيالية المرتبطة بكأس العالم قد تجاوزت 19 ألف نطاق، فيما كشف تقرير لشركة «كاسبرسكي»، أخيراً أنه منذ انطلاق بطولة كأس العالم، شهدت الهجمات الاحتيالية ارتفاعاً ملحوظاً، مع رصد ما لا يقل عن 336 نطاقاً إلكترونياً يحاكي الموقع الرسمي للبطولة، بالتزامن مع استغلال المجرمين السيبرانيين زيادة الاهتمام بالبث الرياضي المباشر والمراهنات الرياضية.

من جهته، قال خبير التقنية والأمن الرقمي، الدكتور محمد الفقي، إن «قراصنة الإنترنت يستغلون كأس العالم لكرة القدم لشن هجمات إلكترونية موسعة لسرقة البيانات على المستويات العالمية، وذلك عبر محاولة الاستفادة من تزايد الإقبال على مشاهدة مباريات البطولة».

وأضاف أن «الهجمات تتم عبر طرح باقات مزورة بأسعار منخفضة ومغرية لفك تشفير المباريات، وعند الضغط والتسجيل للحصول على تلك الباقات، يتم اختراق البيانات وسرقتها، خصوصاً أنها تتم عبر الدفع بالبطاقات عبر الإنترنت».

وأوضح الفقي أن «الطريقة الأكثر شيوعاً أيضاً ترتبط بتقليد مواقع بالذكاء الاصطناعي لبث ومشاهدة المباريات، وعند الضغط على كلمة (شاهد)، يتم الضغط على روابط للاختراق أو الحصول على تسجيل بالبريد والبيانات كشرط لمشاهدة المباريات».

ودعا إلى أهمية «الحذر من تلك الوسائل، وعدم الثقة بشكل مفرط بروابط المباريات، والتحقق من خلال خدمة (غوغل مالوير تشيكر) بنسخ الرابط ووضعها للتأكد من حقيقتها، والتأكد من كون الموقع يحمل معايير التشفير مع الجهاز عبر احتواء الموقع على كلمة (HTTPS)».

من جانبه، قال خبير التقنية والأمن الرقمي رئيس الاستشاريين الأمنيين لدى مؤسسة «كاسبرسكي» العالمية المتخصصة في الأمن السيبراني، عماد الحفار، إن «فترة كأس العالم لكرة القدم تشهد نمواً لافتاً في شن هجمات إلكترونية موسعة عبر محاولة استغلال قراصنة الإنترنت لتلك المناسبة، وتزايد الإقبال على مشاهدة المباريات، خصوصاً في الأدوار المتطورة للبطولة، في اختراق وسرقة بيانات الأفراد».

وأضاف أن «عمليات السرقة تتم عبر مواقع مزورة لمشاهدة المباريات، بشكل غير قانوني عبر التسجيل للدخول والمشاهدة من خلال مواقع البث المزيفة، إذ ينشئ المهاجمون مواقع تدّعي تقديم بث مجاني، وعند الضغط على (شاهد الآن) يُطلب من المستخدم التسجيل بإدخال بياناته الشخصية»، لافتاً إلى أن «الهجمات تشمل أيضاً ادعاء بيع باقات لفك تشفير المباريات بأسعار مغرية غير حقيقية».

وأوضح الحفار أن «من أهم وسائل الأمان، بجانب برامج الحماية الرقمية، هو عدم التعامل مع أي روابط أو مواقع غير موثوقة، والابتعاد عن المواقع التي تطلب تسجيل بيانات أو الدفع بشكل مغرٍ ومضلل، وعدم الثقة المطلقة بالروابط التي تصل عبر وسائل التواصل الاجتماعي».

واعتبر خبير التقنية، جيس كيم، أن «الهجمات الإلكترونية خلال فترة كأس العالم، من المظاهر العالمية التي تواكب المناسبة، مع استغلال مجرمي الإنترنت لتلك المناسبة، التي يحصل من خلالها المهاجمون على البيانات الشخصية والمصرفية أو بيانات الحسابات الشخصية كالبريد الإلكتروني وحسابات وسائل التواصل الاجتماعي، التي تمكنهم في أي وقت من استغلال شبكة بيانات أفراد لاختراق حساباتهم المصرفية».