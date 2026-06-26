«طيران الإمارات» تتسلم 23 طائرة «إيرباص A350-900» جديدة

كشف نائب الرئيس والرئيس التنفيذي للعمليات في شركة طيران الإمارات، عادل الرضا، عن أن الناقلة تسلمت، حتى الآن، 23 طائرة من طراز «إيرباص A350-900» منذ أن بدأت، في نوفمبر 2024، تسلّم أولى طائرات هذه الطلبية، البالغ عددها 65 طائرة، مشيراً إلى أن وتيرة التسليم تسير كما هو مخطط، حيث تتسلم الشركة نحو ثلاث طائرات شهرياً في بعض الفترات.

وقال الرضا لـ«الإمارات اليوم» إن مواصلة تسلّم هذه الطائرات الجديدة ضمن الأسطول، يتيح لـ«طيران الإمارات» توسيع شبكتها، ومواصلة توفير أحدث المنتجات في السوق بما في ذلك الدرجة السياحية الممتازة، لافتاً إلى أن الناقلة تواصل استثماراتها في تطوير منتجاتها وخدماتها وشبكتها العالمية لتعزيز مكانتها في قطاع الطيران. كما كشف الرضا عن دخول أول طائرة شحن إلى الخدمة، وهي طائرة محوّلة من طائرة ركاب من طراز «بوينغ 777-ER»، في خطوة تعكس مرونة الأسطول، وقدرة الشركة على الاستفادة من الأصول الحالية لتعزيز عمليات الشحن الجوي، في ظل الطلب العالمي المتزايد على خدمات نقل البضائع.

وعلى صعيد برنامج التحديث، أوضح الرضا أنه تم إنجاز تحديث 46 طائرة من طراز «إيرباص A380»، و53 طائرة من طراز «بوينغ 777»، ضمن برنامج تبلغ قيمته نحو خمسة مليارات دولار، الذي يُعد الأكبر في قطاع الطيران من حيث نطاق التحديثات الداخلية وتحسين تجربة الركاب.

وبيّن أنه حتى الآن، تم إنجاز تحديث 99 طائرة من أصل 215 طائرة مستهدفة، حيث تشمل التحديثات إدخال أحدث منتجات المقصورات، بما في ذلك مقاعد الدرجة السياحية الممتازة، وتطوير أنظمة الترفيه الجوي من الجيل الجديد، إضافة إلى تحسينات في تصميم المقصورات لتوفير تجربة سفر أكثر راحة ورفاهية.

وأكد الرضا أن وتيرة التحديث تسير بوتيرة متسارعة، بما ينسجم مع استراتيجية الشركة في الحفاظ على مكانتها العالمية في جودة الخدمة، وتعزيز تنافسيتها في أسواق السفر الدولية، مشيراً إلى أن «طيران الإمارات» تعمل على توسيع شبكة الوجهات التي تخدمها بطائراتها المحدثة والمزوّدة بأحدث المنتجات في درجتي «الأعمال» و«السياحية الممتازة»، حيث تستهدف الناقلة منح المسافرين مزيداً من الفرص لتجربة أحدث منتجاتها من الجيل الجديد، إضافة إلى الارتقاء بمستوى السفر المتميز.

وأوضح أنه حتى الآن، تم تحديث 33 طائرة «بوينغ 777»، وثلاث طائرات «A380» بخدمة «ستارلينك»، لافتاً إلى أن «طيران الإمارات» تعمل وفق برنامج تدريجي يستهدف استكمال تجهيز كامل أسطول طائرات «بوينغ» بهذه الخدمة بحلول مارس 2027، على أن يتم استكمال تجهيز كامل أسطول طائرات «A380» بحلول يوليو 2027.

• 33 طائرة «بوينغ 777»، و3 طائرات «A380»، زودتها «الناقلة» بخدمة «ستارلينك».

• الناقلة أدخلت أول طائرة «بوينغ ER-777 » مخصصة للركاب إلى خدمات الشحن بعد إنجاز تحويلها.