شراكة لتمكين الشركات الصغيرة في قطاع الضيافة

أعلنت مؤسسة محمد بن راشد لتنمية المشاريع الصغيرة والمتوسطة، إحدى مؤسسات دائرة الاقتصاد والسياحة في دبي، أمس، عن توقيع مذكرة تفاهم مع مجموعة «فنادق حياة» في دبي، في خطوة مهمة تعزز التعاون بين المؤسسة وواحدة من أبرز العلامات الرائدة في قطاع الضيافة وإدارة الفنادق في المدينة.

وأفادت المؤسسة، في بيان، بأن هذا التعاون الاستراتيجي يعكس التزاماً مشتركاً بدعم نمو وتطور الشركات الصغيرة والمتوسطة في دبي، تماشياً مع رؤية الإمارة لتحفيز مستويات الابتكار وريادة الأعمال والتنويع الاقتصادي المستدام، فضلاً عن كونه يسهم في تحقيق مستهدفات أجندة دبي الاقتصادية «D33» الرامية إلى ترسيخ مكانة المدينة بوصفها مركزاً عالمياً رائداً للأعمال والترفيه.

وبموجب المذكرة، تتعاون المؤسسة مع مجموعة «فنادق حياة» في دبي، بهدف إتاحة فرص مميزة أمام أعضاء المؤسسة في مجالات المشتريات والابتكار وتطوير الأعمال.

وستتاح الفرصة أمام المؤهلين منهم للانضمام إلى قوائم الموردين المعتمدين لدى الفنادق التي تحمل العلامات التجارية التابعة لمجموعة فنادق حياة في الإمارة، ما يتيح لهم الإسهام في العمليات التشغيلية الفندقية، وتحسين جاهزيتهم للسوق وتنافسيتهم على المدى البعيد.

وتتجاوز أهمية هذه الشراكة تحقيق التكامل في منظومة التوريد، حيث توفر المجموعة لهم إمكانية الوصول إلى متاجر التجزئة، والمساحات المخصصة لإقامة أنشطة وفعاليات داخل الفنادق المشاركة، إلى جانب تقديم شروط تجارية تفضيلية تتضمن أسعاراً مخفّضة على الإقامة لأعضاء المؤسسة، وأيضاً تشجيع المشاركة في الفعاليات المجتمعية، ومبادرات تعزيز الحضور التجاري.

وتتعاون المؤسسة والمجموعة في تنظيم منصّات للتواصل، وبناء العلاقات المهنية، وتطوير الأعمال، بما يسهم في إيجاد فرص تعاون مثمرة بين روّاد الأعمال وقطاع الضيافة، الذي يُعد أحد القطاعات الاقتصادية الاستراتيجية الأكثر أهمية في دبي.

ويسهم توسيع نطاق تمكين الشركات الصغيرة والمتوسطة، ليشمل قطاع الضيافة في زيادة الزخم الاقتصادي وتسريع وتيرة النمو، بما يعكس نهج دبي المتنوع في تحفيز نمو القطاع الخاص.

وقال المدير التنفيذي لمؤسسة محمد بن راشد لتنمية المشاريع الصغيرة والمتوسطة، أحمد الروم المهيري، إن «دبي بتوجيهات القيادة الرشيدة وانسجاماً مع مستهدفات أجندة دبي الاقتصادية (D33)، تحرص دائماً على تهيئة البيئة الملائمة التي تتيح لروّاد الأعمال تحقيق النمو والارتقاء بقدرتهم على المنافسة والإسهام في مسيرة التنمية الاقتصادية الحافلة بالإنجازات»، لافتاً إلى حرص المؤسسة على فتح مسارات جديدة تربطها بالقطاعات الحيوية.

وأضاف أن التعاون مع مجموعة «فنادق حياة» في دبي يتيح للشركات الصغيرة والمتوسطة الاستفادة من الفرص المتاحة في قطاع الضيافة، الذي يُعد أحد المقومات الأساسية لمكانة دبي العالمية ومحركاً رئيساً لطموحاتها التنموية.

من جهته، قال نائب الرئيس الإقليمي لمجموعة «فنادق حياة» في دبي، فتحي خوجلي، إن هذا التعاون يجسد الالتزام بدفع عجلة الابتكار وتوفير مسارات مدروسة ومؤثرة تمكن الشركات الصغيرة والمتوسطة من المشاركة في منظومة العمليات التشغيلية في مجموعة فنادق حياة، بما يوفر فرصاً نوعية تساعد في دعم جاهزيتها وحضورها ونجاحها على المدى البعيد في القطاع.