لوحة مفاتيح ميكانيكية لعشاق الألعاب

كشفت شركة «لوجيتك» السويسرية عن لوحة مفاتيح جديدة لعشاق الألعاب، تمتاز بمفاتيح ميكانيكية وأغطية مفاتيح قابلة للتخصيص وشريط إضاءة «RGB»، وذكرت الشركة أن لوحة المفاتيح «G316 X» السلكية محكمة الإغلاق مع وصلات سهلة التركيب، كما تمتاز بسهولة حملها بفضل وزنها البالغ 920 غراماً، بما في ذلك «الكابل» القابل للفصل، وتأتي لوحة المفاتيح «G316 X» بالحجم الكامل، وتوفر لوحة أرقام كاملة، ويمكن لعشاق الألعاب الاختيار بين المفاتيح الخطية القياسية أو المفاتيح اللمسية، بينما يعمل معدل الاستجابة ثمانية كيلوهرتز على تقليل زمن الاستجابة.

وتوفر المساحة الكبيرة للوحة المفاتيح مساحة لشاشة «Dot Matrix LED» أعلى لوحة الأرقام، بينما يتيح قرص دوار شبه شفاف ضبط درجة السطوع ومستوى الصوت أو تخطي المقاطع الموسيقية، ويمكن استعماله أيضاً لتقليل معدل الاستجابة إذا تعذر الوصول إلى برنامج «G Hub»، وتمتاز اللوحة الجديدة بإضاءة كاملة، وتشتمل على شريط إضاءة «RGB»، في حين يوفر شريط الإضاءة «LED» مؤشراً مرئياً عند إجراء التعديلات بوساطة القرص الدوار.